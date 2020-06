Repliky dobového nábytku prídu do kaštieľa v Žiari až z ďalekej Číny

Žiar nad Hronom 12. júna (TASR) - Žiarsky biskupský kaštieľ aktuálne pripravujú na sprístupnenie verejnosti. Mesto tam sťahuje expozície aj pamätnú izbu Štefana Moysesa, s ktorým je táto historická pamiatka spätá. "Všetky expozície sa postupne presúvajú a zariaďujú. Naraz aj s izbou Štefana Moysesa by sme ich chceli sprístupniť verejnosti aj s odborným výkladom," priblížil primátor Peter Antal.



Sprístupnenie priestorov pre verejnosť aktuálne zdržiava aj dodávka replík historického nábytku. Podľa Antala repliky dobového nábytku, ktorými chcú zariadiť tunajšie miestnosti, objednali z Číny. "Dostali sme informáciu, že v priebehu júna by mohol byť komplet dodaný. Časť je už dodaná, čo sa týka izby Štefana Moysesa, ale to hlavné, všetko ostatné, má prísť až koncom júna," uviedol.



Nábytok mesto objednalo aj do tzv. biskupskej sály, ktorú chcú využívať napríklad na rokovanie mestského zastupiteľstva či sobáše. Toto miesto ako novú sobášnu miestnosť aj s kompletným cenníkom schválili žiarski poslanci na štvrtkovom (11. 6.) rokovaní mestského zastupiteľstva. "Táto miestnosť je už zrekonštruovaná, čakáme len na zariadenie. Od toho momentu ako budú dodané stoličky, sa tam budú môcť sobáše konať," skonštatoval Antal s tým, že v miestnosti už inštalovali aj nové trvalé ozvučenie.



Do priestorov kaštieľa chce tento rok samospráva presťahovať aj materské centrum Úlik, ktoré doteraz sídlilo v centre mesta. V prístavbe kaštieľa zase budujú zariadenie pre seniorov, ktoré by chceli otvoriť koncom budúceho roka.