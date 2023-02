Žiar nad Hronom rozhodne o úvere na osem fotovoltických elektrární

Žiar nad Hronom 3. februára (TASR) - Na osadenie fotovoltických panelov na osem mestských budov vrátane škôl či športovísk chce mesto Žiar nad Hronom čerpať financie z úveru z Environmentálneho fondu vo výške 1,5 milióna eur. O prijatí úveru rozhodnú poslanci mesta na februárovom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ). Vyplýva to z materiálov, ktoré zverejnila samospráva.



Mesto chce fotovoltické panely umiestniť na strechy ôsmich objektov. Ide o trojicu základných škôl, mestské kultúrne centrum či zariadenie pre seniorov pri biskupskom kaštieli. Do projektu sú zahrnuté i športoviská, zelenú energiu by tak využívali aj v mestskej športovej hale, na plavárni či zimnom štadióne.



Ako vyplýva z dôvodovej správy predloženej na zasadnutie MsZ, náklady na spotrebu elektrickej energie v týchto objektoch predstavovali v roku 2022 sumu 335.000 eur. V prípade plavárne boli náklady odhadované na základe spotreby z minulosti, keďže športovisko aktuálne prechádza rekonštrukciou.



"Maximálna suma splátky úveru vo výške istiny je 75.000 eur. Spustenie prevádzky fotovoltických článkov prinesie úsporu bežných výdavkov. Zredukovanie nákladov minimálne o 25 percent ročne môže znížiť výdavky za spotrebu elektrickej energie o sumu 83.750 eur. Pri takýchto úsporách na spotrebe elektrickej energie je úver samofinancovateľný," konštatuje mesto.



Na financovanie projektu chce samospráva využiť úver z Environmentálneho fondu v predpokladanej maximálnej výške 1,5 milióna eur. Výhodou úveru je podľa mesta nízka úroková sadzba, dĺžka splatnosti úveru a skutočnosť, že záväzky z úveru poskytnutého z Environmentálneho fondu sa nezapočítavajú do celkovej sumy dlhu samospráv.



O prijatí úveru budú rozhodovať poslanci mesta na zasadnutí MsZ, ktoré sa uskutoční vo štvrtok (9. 2.). V prípade schválenia zámeru by chcela samospráva prvé fotovoltické panely inštalovať v polovici tohto roka. Konečná výška investície má byť známa po uskutočnení verejného obstarávania.