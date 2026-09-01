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Žiar nad Hronom rozširuje ponuku prehliadok v kaštieli
Radnica spresnila, že pravidelné prehliadky sa budú konať každý pracovný deň okrem pondelka.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 1. septembra (TASR) - Pre veľký záujem zo strany verejnosti rozšírilo mesto Žiar nad Hronom od začiatku septembra ponuku komentovaných prehliadok v biskupskom kaštieli. Pravidelné prehliadky sa budú konať každý pracovný deň okrem pondelka. Informovala o tom žiarska samospráva.
Komentované prehliadky priblížia návštevníkom históriu mesta, ale aj osobnosti, ktoré sa zaslúžili o jeho rozvoj. Zároveň im naskytnú možnosť nazrieť do priestorov, ktoré prešli v uplynulom období výraznou premenou.
Radnica spresnila, že pravidelné prehliadky sa budú konať každý pracovný deň okrem pondelka. Počas víkendov a štátnych sviatkov zostáva kaštieľ zatvorený. Zároveň upozornila, že na prehliadku je potrebné prísť aspoň päť minút vopred a platba za lístky je možná výhradne platobnou kartou cez platobný terminál.
Sprievodkyňa Silvia Benková priblížila, že prehliadky pre verejnosť trvajú približne 50 minút. „Na jednej sa môže zúčastniť 20 až 25 ľudí, ak by išlo o väčšiu skupinu, je lepšie sa dohodnúť individuálne. Počas prehliadky verejnosť uvidí nielen zrekonštruované nádvorie s majestátnym platanom, ale obzrie si aj Biskupskú sálu, expozíciu diel Jula Považana či mestské múzeum s pozoruhodnými artefaktami. Záujemcovia môžu nazrieť aj do kaplnky, ktorú čaká v najbližšej dobe rekonštrukcia,“ podotkla.
Komentované prehliadky priblížia návštevníkom históriu mesta, ale aj osobnosti, ktoré sa zaslúžili o jeho rozvoj. Zároveň im naskytnú možnosť nazrieť do priestorov, ktoré prešli v uplynulom období výraznou premenou.
Radnica spresnila, že pravidelné prehliadky sa budú konať každý pracovný deň okrem pondelka. Počas víkendov a štátnych sviatkov zostáva kaštieľ zatvorený. Zároveň upozornila, že na prehliadku je potrebné prísť aspoň päť minút vopred a platba za lístky je možná výhradne platobnou kartou cez platobný terminál.
Sprievodkyňa Silvia Benková priblížila, že prehliadky pre verejnosť trvajú približne 50 minút. „Na jednej sa môže zúčastniť 20 až 25 ľudí, ak by išlo o väčšiu skupinu, je lepšie sa dohodnúť individuálne. Počas prehliadky verejnosť uvidí nielen zrekonštruované nádvorie s majestátnym platanom, ale obzrie si aj Biskupskú sálu, expozíciu diel Jula Považana či mestské múzeum s pozoruhodnými artefaktami. Záujemcovia môžu nazrieť aj do kaplnky, ktorú čaká v najbližšej dobe rekonštrukcia,“ podotkla.