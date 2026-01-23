< sekcia Regióny
Žiar nad Hronom sa chce uchádzať o dotáciu na obnovu kaplnky
Autor TASR
Žiar nad Hronom 23. januára (TASR) - Mesto Žiar nad Hronom sa chce uchádzať o finančné prostriedky z dotačného programu Obnovme si svoj dom na obnovu kaplnky v areáli biskupského kaštieľa. Po stretnutí so štátnym tajomníkom ministerstva kultúry Máriom Maruškom o tom na sociálnej sieti informoval primátor Žiaru nad Hronom Peter Antal.
Podľa primátora ide o významnú historickú stavbu, ktorá si zaslúži odbornú a citlivú rekonštrukciu. Zároveň pripomenul, že biskupský kaštieľ patrí medzi najvýznamnejšie historické dominanty mesta.
„Obnova kaplnky je dôležitým krokom k tomu, aby sme tento priestor zachovali pre ďalšie generácie a zároveň ho mohli zmysluplne sprístupniť verejnosti. Obnova fresiek v kaplnke si vyžaduje vysoko odborné reštaurátorské práce,“ poznamenal Antal.
Primátor dodal, že v najbližšom období sa preto budú intenzívne venovať príprave žiadosti v súlade s podmienkami programu. „Verím, že ak splníme všetky podmienky výzvy, máme reálnu šancu byť úspešní,“ podotkol.
Biskupský kaštieľ v Žiari nad Hronom aktuálne prechádza komplexnou rekonštrukciou, na ktorú mesto získalo podporu z plánu obnovy vo výške 2,5 milióna eur. Súčasťou projektu, ktorý je zameraný na energetickú úsporu objektu, nie je rekonštrukcia kaplnky.
