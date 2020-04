Žiar nad Hronom sa pripravuje na prípadné vypuknutie epidémie

Žiar nad Hronom 4. apríla (TASR) - O pripravenosti mesta na prípadné vypuknutie epidémie nového koronavírusu a koordinácii spoločných postupov sa hovorilo na tohtotýždňovom stretnutí žiarskeho primátora Petra Antala s predstaviteľmi štátnej správy, silových a záchranných zložiek, ktoré pôsobia na území mesta Žiar nad Hronom.



"Na stretnutí sme prebrali, v akom stave sa nachádza pripravenosť nášho mesta pre prípadné väčšie rozšírenie nového koronavírusu," uviedol Antal s tým, že koordinovali spoločný postup na situáciu, ak v Žiari prepukne epidémia a pomoc budú potrebovať náhle stovky ľudí.



Zdôraznil, že mesto v uplynulých dňoch vykonalo viacero preventívnych opatrení. Distribuovalo ochranné rúška pre seniorov, štátnym policajtom aj do miestnej nemocnice, nakúpilo dezinfekčné prostriedky a za pomoci dobrovoľných hasičov dezinfikuje kontajnery v stojiskách, autobusové zastávky a bankomaty. "Robíme všetko pre to, aby sme v tomto období dokázali pôsobiť preventívne," poznamenal Antal.



Uviedol tiež, že hľadajú dobrovoľníkov, ktorí by pomohli v prípade potreby pri zabezpečovaní verejno-prospešných služieb rôzneho charakteru. Mesto chce vytvoriť zoznam takýchto dobrovoľníkov, aby ich mohli v prípade núdzovej situácie osloviť.



Primátor zároveň vyzval seniorov, aby ostávali doma a zbytočne nevychádzali, keďže im mesto aj v spolupráci s rôznymi inštitúciami dokáže zabezpečiť domov dovoz potravín či jedla. Vyzval ich, aby rešpektovali všetky odporúčania vrátane nákupnej doby vyčlenenej pre túto skupinu obyvateľstva.



Na rokovaní sa podľa jeho slov hovorilo aj o miestnej rómskej osade pod Kortínou, ktorá môže byť problémovou oblasťou. "Chcem z mojej pozície požiadať, aby aj naša osada bola zaradená do zoznamu miest, kde budú ľudia preventívne testovaní. Lebo aj do tejto osady sa nám vrátilo pár ľudí zo zahraničia," poznamenal. V osade tiež rozdali obyvateľom rúška a umožnili prístup k pitnej vode bez toho, že by si za ňu museli v týchto dňoch platiť.



Mesto tiež požiadalo štátnu políciu, aby hliadkovala a zasahovala, pokiaľ uvidia alebo majú nahlásené zoskupovanie sa ľudí. Antal zároveň avizoval, že školské jedálne v meste neplánujú otvoriť. "Nevidíme dôvod, aby sme pre kohokoľvek jedálne otvárali," dodal.