Žiar nad Hronom sa uchádza o dotáciu na rekonštrukciu športoviska

Žiar nad Hronom 1. marca (TASR) - Mesto Žiar nad Hronom plánuje kompletne zrekonštruovať športovisko v areáli I. základnej školy. Na tento účel chce získať príspevok z Fondu na podporu športu. Podanie žiadosti a zabezpečenie realizácie projektu odsúhlasili žiarski poslanci.



Projektový manažér mesta Miloš Čerťaský priblížil, že areál by mal byť obnovený komplexne, nakoľko už nespĺňa technické ani bezpečnostné požiadavky. "Škola by ho chcela využívať naplno, ako sa dá, lebo momentálne je zarastené len trávou, staré futbalové ihrisko je bez bránok a je tu stará, takmer nefunkčná škvarová dráha," uviedol.



Po rekonštrukcii by tu malo vzniknúť multifunkčné ihrisko, ktoré budú môcť využívať športové kluby i verejnosť. Plánovaný je tu bežecký ovál s tartanovým povrchom s dráhami a so šprintérskou rovinkou. Súčasťou oválu bude aj športovisko s rozbežiskom, kde sa bude nachádzať hádzanárske ihrisko a ihrisko na basketbal. Vzniknúť by tu malo aj workoutové ihrisko s fitness prvkami.



Čerťaský dodal, že celková výška oprávnených nákladov je podľa projektovej dokumentácie približne 600.000 eur. Výška spolufinancovania je vo výške minimálne 30 percent z celkových oprávnených nákladov.