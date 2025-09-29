< sekcia Regióny
Žiar nad Hronom sa uchádza o finančné prostriedky na výstavbu ekokempu
Autor TASR
Žiar nad Hronom 29. septembra (TASR) - Mesto Žiar nad Hronom sa chce uchádzať o finančné prostriedky na výstavbu ekokempu v Šášovskom Podhradí. Podanie žiadosti a takisto prípadné spolufinancovanie projektu odsúhlasili žiarski poslanci na svojom septembrovom rokovaní.
S projektom výstavby ekokempu pod hradom Šášov prišlo mesto už pred niekoľkými rokmi, no pre chýbajúce zdroje ho zatiaľ nerealizovalo. Aktuálne sa chce samospráva uchádzať o prostriedky z výzvy Fondu na podporu cestovného ruchu.
Primátor Peter Antal na rokovaní konštatoval, že výzva by mala byť vyhodnotená ešte tento rok a dúfa, že mesto bude so svojou žiadosťou úspešné. Projekt by sa podľa jeho slov mohol realizovať v budúcom roku. Aktuálne vybavujú potrebné povolenia a verí, že projekt samospráva aj zrealizuje.
Projekt rieši výstavbu ekologického vodáckeho kempu, ktorý bude prevádzkovaný len v sezóne splavu Hrona. V areáli sú navrhnuté miesta pre karavany aj stany, ubytovanie bude poskytovať aj v prerobených lodných kontajneroch. Vzniknúť tu majú aj ďalšie služby - recepcia, požičovňa lodí a e-bicyklov, kuchynka pre ubytovaných hostí či hygienické zariadenia. V kempingu s kapacitou 102 hostí plánujú využívať obnoviteľné zdroje energie.
V dôvodovej správe samospráva uvádza, že celková výška oprávnených výdavkov na projekt je takmer 966.000 eur, maximálna výška finančného príspevku fondu je 500.000 eur. Presnú výšku oprávnených výdavkov, ako aj výšku spolufinancovania vyčíslia po ukončení verejného obstarávania.
Antal v tejto súvislosti podotkol, že finančnú podporu na projekt v minulom období prisľúbil aj Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK). „V minulosti už na ekokemp bola schválená dotácia na BBSK, ktorá, pravdaže, vyčerpaná nebola, keďže sa ekokemp nerobil,“ poznamenal s tým, že ak mesto dotáciu na jeho výstavbu z Fondu na podporu cestovného ruchu získa, obráti sa so žiadosťou o poskytnutie dotácie opätovne aj na BBSK.
