Žiar nad Hronom schválil prijatie úverového rámca pre Technické služby
Úverové prostriedky by chceli použiť aj na ďalšiu modernizáciu zimného štadióna v hodnote 1,7 milióna eur, o ktorej rozhodli poslanci ešte na predchádzajúcom zastupiteľstve.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 27. apríla (TASR) - Na financovanie investičných projektov zameraných na modernizáciu infraštruktúry a zvýšenie energetickej efektívnosti schválili žiarski poslanci na svojom aprílom zasadnutí prijatie úverového rámca vo výške 1,2 milióna eur pre mestskú spoločnosť Technické služby (TS) Žiar nad Hronom.
Jej riaditeľ Igor Rozenberg priblížil, že prijatie úverového rámca od komerčnej banky so splatnosťou na 15 rokov má byť použité najmä na rekonštrukciu sídla spoločnosti z dôvodu sťahovania a zníženie energetickej náročnosti zimného štadióna.
Prostriedky chcú podľa jeho slov použiť na rekonštrukciu horného areálu, kde sa TS plánujú tento rok presťahovať. „V krátkej dobe môžeme získať prostriedky z Európskej únie na spolufinancovanie tohto úveru,“ podotkol s tým, že konkrétne ide o možnosť získania grantu až do výšky 20 percent z úveru prostredníctvom akciovej spoločnosti Slovak Investment Holding.
Podobnú možnosť financovania podľa jeho slov využili už v minulosti pri rekonštrukcii športovej haly či verejného osvetlenia „Ide o to, že pokiaľ zapojíme do tohto režimu energetické úspory, prípadne nejaké obnoviteľné zdroje, tak vtedy nám vedia vrátiť finančné prostriedky do výšky 20 percent,“ dodal Rozenberg s tým, že do tohto financovania plánujú vložiť ako predčasnú splátku úveru aj 100.000 eur získaných z predaja areálu Technických služieb.
Úverové prostriedky by chceli použiť aj na ďalšiu modernizáciu zimného štadióna v hodnote 1,7 milióna eur, o ktorej rozhodli poslanci ešte na predchádzajúcom zastupiteľstve. Na tento účel žiada spoločnosť prostriedky vo výške jeden milión eur aj z Fondu na podporu športu. Ak bude spoločnosť so žiadosťou úspešná, projekt dofinancuje z úverových prostriedkov.
Jej riaditeľ Igor Rozenberg priblížil, že prijatie úverového rámca od komerčnej banky so splatnosťou na 15 rokov má byť použité najmä na rekonštrukciu sídla spoločnosti z dôvodu sťahovania a zníženie energetickej náročnosti zimného štadióna.
Prostriedky chcú podľa jeho slov použiť na rekonštrukciu horného areálu, kde sa TS plánujú tento rok presťahovať. „V krátkej dobe môžeme získať prostriedky z Európskej únie na spolufinancovanie tohto úveru,“ podotkol s tým, že konkrétne ide o možnosť získania grantu až do výšky 20 percent z úveru prostredníctvom akciovej spoločnosti Slovak Investment Holding.
Podobnú možnosť financovania podľa jeho slov využili už v minulosti pri rekonštrukcii športovej haly či verejného osvetlenia „Ide o to, že pokiaľ zapojíme do tohto režimu energetické úspory, prípadne nejaké obnoviteľné zdroje, tak vtedy nám vedia vrátiť finančné prostriedky do výšky 20 percent,“ dodal Rozenberg s tým, že do tohto financovania plánujú vložiť ako predčasnú splátku úveru aj 100.000 eur získaných z predaja areálu Technických služieb.
Úverové prostriedky by chceli použiť aj na ďalšiu modernizáciu zimného štadióna v hodnote 1,7 milióna eur, o ktorej rozhodli poslanci ešte na predchádzajúcom zastupiteľstve. Na tento účel žiada spoločnosť prostriedky vo výške jeden milión eur aj z Fondu na podporu športu. Ak bude spoločnosť so žiadosťou úspešná, projekt dofinancuje z úverových prostriedkov.