Žiar nad Hronom schválil vybudovanie ôsmich fotovoltických elektrární

Žiar nad Hronom 9. februára (TASR) – Poslanci mesta Žiar nad Hronom na štvrtkovom zasadnutí mestského zastupiteľstva (MsZ) schválili prijatie úveru z Environmentálneho fondu vo výške 1,5 milióna eur, ktorý chce samospráva využiť na osadenie fotovoltických panelov na osem mestských budov vrátane škôl či športovísk. Mesto o tom informovalo na svojej oficiálnej webovej stránke.



"Cieľom tohto projektu je znížiť náklady na odber elektriny pre mesto Žiar nad Hronom a zvýšenie jeho energetickej nezávislosti. Úverový rámec je 1,5 milióna eur, pričom tieto prostriedky nemusia byť všetky vyčerpané. Dĺžka splácania úveru bude rozvrhnutá na 20 rokov a úroková sadzba predstavuje len 0,1 percenta, čo je asi najvýhodnejší úver, aký dnes samospráva môže získať," uviedol primátor Peter Antal s tým, že záväzky z úveru sa navyše nezapočítavajú do celkovej sumy dlhu mesta.



Samospráva chce v rámci projektu fotovoltické panely umiestniť na strechy ôsmich objektov. Ide o trojicu základných škôl, mestské kultúrne centrum či zariadenie pre seniorov pri biskupskom kaštieli. Do projektu sú zahrnuté aj športoviská, a to mestská športová hala, plaváreň či zimný štadión.



Vybudovanie fotovoltických elektrární na mestských budovách má podľa samosprávy priniesť úsporu ročnej spotreby elektrickej energie na úrovni minimálne 25 percent. Splátky úveru z Environmentálneho fondu plánuje preto mesto hradiť z ušetrených financií. Prvé fotovoltické panely chcú inštalovať v polovici tohto roka, konečná celková výška investície má byť známa po uskutočnení verejného obstarávania.