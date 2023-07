Žiar nad Hronom štartuje projektom na obnovu autobusovej stanice

Žiar nad Hronom 11. júla (TASR) - Mesto Žiar nad Hronom vyhlásilo verejné obstarávanie na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie k rekonštrukcii autobusovej stanice. V rámci projektu samospráva počíta s obnovou nástupíšť, spevnených plôch i rekonštrukciou mobiliáru. Vyplýva to z oznámenia zverejnenom vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



Na autobusovej stanici v Žiari nad Hronom chce mesto rekonštruovať prestrešenie nástupíšť i spevnené plochy, pôvodný asfalt by mala nahradiť nová dlažba a doriešená by mala byť i bezbariérovosť stanice. V rámci projektovej dokumentácie samospráva požaduje aj návrh mobiliáru, lavičiek, odpadkových košov, osvetlenia, digitálnych informačných tabúľ či zelene.



"Rekonštrukcia autobusovej stanice v Žiari nad Hronom bude prebiehať vo viacerých etapách, podľa harmonogramu prác odsúhlasených realizačnou firmou a investorom, s obmedzením prevádzky," priblížilo mesto v podkladoch. Záujemcovia o vypracovanie projektovej dokumentácie môžu svoje ponuky predkladať do 24. júla. Celková odhadovaná hodnota zákazky je viac ako 20.000 eur, samospráva ju plánuje financovať z vlastných zdrojov.



Autobusovú stanicu v Žiari nad Hronom niekoľko rokov prevádzkovala spoločnosť SAD Zvolen, od júla má stanicu v prenájme mestská spoločnosť Technické služby. Samospráva na jar vypovedala zmluvu pôvodnému nájomcovi, dopravca podľa mesta neinvestoval do modernizácie nástupišťa a stanica už nespĺňala štandardy 21. storočia. Cieľom mesta je vytvoriť zo stanice moderný priestor, ktorý bude cestujúcim poskytovať vyšší komfort ako v súčasnosti.