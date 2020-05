Tržnica v Žiari nad Hronom Tržnica bude otvorená vo vybrané dni

Žiar nad Hronom 2. mája (TASR) - Obyvatelia Žiaru nad Hronom už môžu nakupovať aj na mestskej tržnici. Trhovisko, ktoré sa nachádza v centre mesta za domom kultúry, bude aktuálne otvorené vo vybrané dni.



"Tržnica aktuálne, až do nejakej zmeny vyplývajúcej z väčšieho uvoľnenia režimu, bude otvorená v stredu, piatok a sobotu," priblížil vedúci kancelárie primátora mesta Martin Baláž.



Zároveň podotkol, že samospráva v budúcnosti nevidí problém v tom, aby bola otvorená častejšie, a to aj každý deň, ak bude záujem zo strany predajcov.



Predajcovia a nakupujúci musia aj na mestskej tržnici dodržiavať všetky bezpečnostné a hygienické opatrenia v súvislosti so šírením nového koronavírusu.