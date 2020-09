Žiar nad Hronom uvažuje nad vybudovaním novej záhradkárskej oblasti

Žiar nad Hronom 23. septembra (TASR) – Mesto Žiar nad Hronom uvažuje o vytvorení novej záhradkárskej oblasti. K dispozícii má pozemok s rozlohou 65.000 metrov štvorcových, ktorý nie je možné využiť na inú výstavbu, informovalo na svojej oficiálnej webovej stránke.



Žiar nad Hronom disponuje dostatočne veľkým pozemkom v časti Podháj, ktorý nie je možné využiť na stavebné účely. Na pôde mesta preto zo strany primátora Petra Antala vznikol nápad vytvoriť v oblasti záhradkársku osadu. Aktuálne prebieha zisťovanie záujmu verejnosti. Podľa informácií, ktoré pre TASR poskytol vedúci kancelárie primátora mesta Martin Baláž sa zatiaľ objavil veľký počet pozitívnych reakcií.



„Orientačne vieme hovoriť o tom, že by tu mohlo byť približne sto záhradiek. Každý pozemok by mal mať rozlohu približne 500 až 600 metrov štvorcových,“ priblížil Baláž s tým, že mesto by v prípade realizácie projektu zabezpečilo potrebnú infraštruktúru vrátane cestnej komunikácie či elektriny. Mesto uvažuje aj o tom, že by na každom pozemku vybudovalo záhradnú chatku. Zabezpečí tým jednotnosť výstavby a verejným obstarávaním aj výhodné ceny.



Baláž pripomína, že zatiaľ ide len o myšlienku. Aktuálne podľa jeho slov prebieha prieskum záujmu s diskusiou, a to hlavne na sociálnych sieťach. Po prvotných reakciách je však pravdepodobné, že si mesto dá vypracovať projektovú dokumentáciu. Na základe vyčíslenia nákladov bude môcť potom verejnosť osloviť s konkrétnou cenovou ponukou. Do realizácie projektu sa však mesto pustí len v prípade relevantného záujmu zo strany občanov.