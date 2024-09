Žiar nad Hronom: V meste sa začali Jesenné dni čistoty

Žiar nad Hronom 23. septembra (TASR) - V Žiari nad Hronom sa v pondelok začali tradičné Dni jesennej čistoty, v rámci ktorých sa môžu obyvatelia mesta zbaviť objemného odpadu v blízkosti svojho bydliska. Potrvajú do piatka 27. septembra.



"Veľkokapacitné kontajnery budú rozmiestnené počas pracovného týždňa podľa stanoveného harmonogramu, a to od 14.00 do 18.00 h. K veľkokapacitným kontajnerom budú pristavené aj zberné nádoby na bioodpad zo záhrad," informoval odbor životného prostredia a infraštruktúry Mestského úradu v Žiari nad Hronom.



K dispozícii budú mať Žiarčania počas celého týždňa aj mobilnú zberňu na odovzdanie nebezpečného odpadu a elektroodpadu. V čase od 14.00 do 18.00 h bude k dispozícii na stanovišti pred Základnou školou (ZŠ) na Ulici M. R. Štefánika. Veľmi malý elektroodpad, batérie a akumulátory môžu obyvatelia vhadzovať do ôsmich červeno-bielych stacionárnych kontajnerov, ktoré sú rozmiestnené po meste.



Počas Dní jesennej čistoty sa uskutoční aj zber použitého šatstva. Mesto informuje, že nádoba na zber textilu bude pristavená k mobilnej zberni pred ZŠ. Táto zberňa však bude po 18.00 h uzamknutá.



Samospráva v súvislosti s akciou obyvateľov vyzýva, aby nedávali odpad pouličným zberačom odpadu. "Dlhodobo monitorujeme, že takto odovzdaný odpad sa stáva zdrojom vytvárania čiernych skládok v periférii mesta. Nakoľko sa pôvodca čiernych skládok zvyčajne nedá identifikovať, náklady na ich odstraňovanie sú hradené z mestského rozpočtu," upozorňuje samospráva s tým, že tieto prostriedky vie mesto využiť efektívnejším spôsobom.