< sekcia Regióny
V Žiari nad Hronom vyrobili rekordnú hurku: Pozrite sa, koľko merala
S prípravami na jej výrobu začali podľa riaditeľky Mestského kultúrneho centra Michaely Hric Pribilincovej ešte začiatkom týždňa, a to nákupmi a prípravou surovín.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Žiar nad Hronom 7. februára (TASR) - V Žiari nad Hronom v sobotu vyrobili miestni mäsiari hurku dlhú 107,7 metra, čím vytvorili nový slovenský rekord. Pokorili tak rekord z Bardejova, kde v roku 2017 vyrobili 82 metrov dlhú hurku. Rekord potvrdil komisár Knihy slovenských rekordov Igor Svítok.
S prípravami na jej výrobu začali podľa riaditeľky Mestského kultúrneho centra Michaely Hric Pribilincovej ešte začiatkom týždňa, a to nákupmi a prípravou surovín. Na jej výrobu totiž použili približne 100 kilogramov mäsa a vnútorností. „V starých knihách sa môžeme stretnúť s receptami na hurku s krúpami, keďže kedysi ešte nebola ryža tak dostupná, ale už naše staré mamy si pamätajú, že hurka bola z guľatej ryže, preto sme tiež použili guľatú ryžu,“ poznamenala Hric Priblincová.
Samotné plnenie hurky, ktorá sa vlnila na viac ako 50 metrov dlhom stole, trvalo trom mäsiarom približne dve a pol hodiny. Počas toho, ako mali plné ruky práce, sa popri nich zastavovalo množstvo zvedavcov. Pokus o nový rekord bol totiž súčasťou Svätokrížskeho hurkárskeho jarmoku, ktorý započal oslavy 780. výročia udelenia mestských práv Svätému Krížu nad Hronom.
Výber tohto jedla nie je pre Žiarčanov náhodný, práve naopak, v regióne boli vždy známi ako hurkári. Podľa Hric Pribilincovej siaha táto tradícia do stredoveku, keď Svätý Kríž nad Hronom po udelení mestských práv začal organizovať trhy. Miestne ženy totiž po úspechu na domácej pôde cestovali so svojimi hurkami aj na trhy do okolitých miest ako Levice či Nová Baňa.
S prípravami na jej výrobu začali podľa riaditeľky Mestského kultúrneho centra Michaely Hric Pribilincovej ešte začiatkom týždňa, a to nákupmi a prípravou surovín. Na jej výrobu totiž použili približne 100 kilogramov mäsa a vnútorností. „V starých knihách sa môžeme stretnúť s receptami na hurku s krúpami, keďže kedysi ešte nebola ryža tak dostupná, ale už naše staré mamy si pamätajú, že hurka bola z guľatej ryže, preto sme tiež použili guľatú ryžu,“ poznamenala Hric Priblincová.
Samotné plnenie hurky, ktorá sa vlnila na viac ako 50 metrov dlhom stole, trvalo trom mäsiarom približne dve a pol hodiny. Počas toho, ako mali plné ruky práce, sa popri nich zastavovalo množstvo zvedavcov. Pokus o nový rekord bol totiž súčasťou Svätokrížskeho hurkárskeho jarmoku, ktorý započal oslavy 780. výročia udelenia mestských práv Svätému Krížu nad Hronom.
Výber tohto jedla nie je pre Žiarčanov náhodný, práve naopak, v regióne boli vždy známi ako hurkári. Podľa Hric Pribilincovej siaha táto tradícia do stredoveku, keď Svätý Kríž nad Hronom po udelení mestských práv začal organizovať trhy. Miestne ženy totiž po úspechu na domácej pôde cestovali so svojimi hurkami aj na trhy do okolitých miest ako Levice či Nová Baňa.