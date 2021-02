V Žiari nad Hronom vzniká vakcinačné centrum s kapacitou 500 ľudí

Žiar nad Hronom 27. februára (TASR) – V Mestskom kultúrnom centre (MsKC) v Žiari nad Hronom vzniká vakcinačné centrum, v ktorom bude možné na ochorenie COVID-19 očkovať 500 ľudí denne. Ako pre TASR priblížila vedúca oddelenia komunikácie Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) Lenka Štepáneková, vakcinačné centrum bude určené pre spádovú oblasť obyvateľov okresov Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica.



„BBSK sme dali k dispozícii našu najväčšiu sálu v MsKC, ktorá je v aktuálnej situácii nevyužitá,“ potvrdil pre TASR vedúci kancelárie primátora mesta Martin Baláž. Mesto sa s BBSK predbežne dohodlo na využívaní priestoru do septembra 2021, v prípade potreby však bude vakcinačné centrum fungovať dlhšie. Samospráva je tiež pri očkovaní ochotná pomôcť poskytnutím administratívnych pracovníkov.



BBSK už má dohodnutých zdravotníkov, ktorí zabezpečia očkovanie, v Žiari nad Hronom to budú pracovníci nemocnice spoločnosti Svet zdravia. „Nakúpili sme potrebný materiál na vybavenie očkovacieho centra ako nábytok, priečky, ochranné pomôcky a dezinfekciu. Zabezpečili sme aj počítačové a softvérové vybavenie a finalizujeme zabezpečenie ostatných služieb, ktoré sú s prevádzkou očkovacích centier spojené,“ uviedla Štepáneková.



S otvorením vakcinačného centra v Žiari nad Hronom BBSK počíta na začiatku apríla, v prípade potreby však môže byť dostupné i skôr. „Začiatok prevádzky sa bude odvíjať od dostupnosti vakcín a najmä od toho, či sa ministerstvo zdravotníctva rozhodne nami pripravené očkovacie centrá zaradiť do svojej vakcinačnej siete,“ vysvetlila Štepáneková.