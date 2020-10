V Žiari nad Hronom je hospitalizovaných 11 pacientov s COVID-19

Žiar nad Hronom 16. októbra (TASR) – V žiarskej nemocnici Svet zdravia je aktuálne hospitalizovaných 11 pacientov s ochorením COVID-19. Zdravotnícke zariadenie do dnešného dňa eviduje aj 38 nakazených zamestnancov, 22 z nich je stále v domácej karanténe. TASR o tom informoval komunikačný manažér a hovorca siete nemocníc Svet zdravia Tomáš Kráľ.



„Šestnásť zamestnancov sa už po karanténe vrátilo naspäť do práce,“ potvrdil s tým, že medzi personálom bolo vykonaných celkovo už viac ako 370 testov. Doposiaľ bolo v nemocnici hospitalizovaných 38 pacientov nakazených novým koronavírusom. „Pre pacientov s COVID-19 je vyčlenené jedno samostatné oddelenie so siedmimi izbami,“ spresnil hovorca.



Nemocnici v Žiari nad Hronom od minulého týždňa pomáhajú aj príslušníci Ozbrojených síl SR. Vojaci pôsobia pri vonkajšom triážnom pracovisku a pri mobilnom odberovom mieste. „Nemocnica robí maximum, aby napriek náročnej pandemickej situácii udržala poskytovanie zdravotnej starostlivosti bez obmedzení vo všetkých odboroch, a to vrátane plánovaných výkonov a prevencie,“ ubezpečil Kráľ.