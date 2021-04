V žiarskej nemocnici je hospitalizovaných deväť pacientov s COVID-19

Žiar nad Hronom 26. apríla (TASR) – V nemocnici v Žiari nad Hronom je k pondelku hospitalizovaných deväť pacientov s ochorením COVID-19. Napriek zlepšeniu situácie nemocnica naďalej poskytuje len neodkladnú zdravotnú starostlivosť, uviedla pre TASR hovorkyňa siete nemocníc Svet zdravia Jana Fedáková.



Z deviatich hospitalizovaných pacientov v žiarskej nemocnici si zdravotný stav troch vyžaduje pripojenie na umelú pľúcnu ventiláciu, zvyšných šesť dostáva kyslíkovú liečbu. „Pri porovnaní so situáciu pred mesiacom, 26. marca bolo v nemocnici hospitalizovaných 27 pacientov,“ priblížila Fedáková.



Nemocnica naďalej poskytuje iba akútnu zdravotnú starostlivosť, pre obnovenie plánovaných operácií je podľa Fedákovej nevyhnutné upraviť legislatívny rámec. „Intenzivistické lôžka s umelou pľúcnou ventiláciou sú však vo všeobecnosti v celej sieti stále výrazne obsadené. To je súčasne jeden z dôvodov, prečo nábeh operačných výkonov bude môcť byť postupný a nie zo dňa na deň,“ vysvetlila Fedáková.



V nemocnici naďalej pokračuje aj očkovanie proti ochoreniu COVID-19, do 22. apríla dostalo prvú dávku vakcíny od Pfizer/BioNTech 3715 pacientov. Aj druhou dávkou tejto vakcíny bolo v Žiari nad Hronom zaočkovaných doposiaľ 1212 ľudí. Od začiatku apríla bolo v odberovom mieste nemocnice vykonaných viac ako 3500 antigénových testov, ktoré zachytili 20 prípadov ochorenia COVID-19.