V žiarskej nemocnici sú lôžka s umelou pľúcnou ventiláciou plné

Žiar nad Hronom 9. decembra (TASR) – V nemocnici v Žiari nad Hronom je aktuálne hospitalizovaných 47 pacientov s ochorením COVID-19, lôžka s umelou pľúcnou ventiláciou (UPV) sú naplnené na maximum. Pre TASR to uviedla PR špecialistka siete nemocníc Svet zdravia Bianka Krejčíová.



"Podporu umelej pľúcnej ventilácie potrebuje päť pacientov, čo predstavuje plné obsadenie reprofilovaných lôžok. Všetci ventilovaní pacienti sú neočkovaní," doplnila Krejčíová.



Počet hospitalizovaných pacientov s novým koronavírusuom v žiarskej nemocnici v uplynulých týždňoch presiahol i maximum z druhej vlny pandémie. V súčasnosti je trend hospitalizácií v nemocnici stále stúpajúci, denný príjem však už nie je návalový.



"V porovnaní s druhou vlnou pandémie musíme poukázať na to, že pacienti prichádzajú na hospitalizáciu do nemocnice v pokročilom štádiu ochorenia, a teda neskoro. Hospitalizovaní pacienti vyžadujú dlhodobú a náročnú starostlivosť, preto je obsadenosť reprofilovaných lôžok skoro plná," dodala Krejčíová.



Aj v nemocnici v Žiari nad Hronom už začali pri liečbe ochorenia COVID-19 s podávaním monoklonálnych protilátok. Doposiaľ ich dostalo desať hospitalizovaných, aktuálne sa pracuje aj na spustení ich podávania v ambulanciách.



Vďaka získaným skúsenostiam a očkovaniu sa v nemocnici podarilo znížiť i úmrtnosť hospitalizovaných pacientov. "Počas druhej vlny pandémie podľahlo ochoreniu COVID–19 30 percent z hospitalizovaných pacientov. Aktuálne vníma nemocnica zlepšenie o päť percent," spresnila Krejčíová.