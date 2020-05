V žiarskej nemocnici sa vracajú k operáciám aj pôrodom so sprievodom

Žiar nad Hronom 5. mája (TASR) – Mamičky, ktoré sa rozhodnú svojich potomkov priviesť na svet v žiarskej pôrodnici, môžu počas pôrodu opäť využiť prítomnosť sprevádzajúcej osoby. V nemocnici, ktorá patrí do siete Svet zdravia, sa tiež postupne vracajú k plánovaným operačným výkonom. Informovala o tom komunikačná špecialistka siete nemocníc Svet zdravia Jana Fedáková.



"Pacient musí pred operáciou dodržať 14-dňovú domácu izoláciu, počas ktorej nevykazuje príznaky ochorenia COVID-19. Predoperačné vyšetrenia je vhodné absolvovať v zariadení, v ktorom bude vykonaná aj samotná operácia," priblížila Fedáková. Nemocnica už podľa jej slov začína oslovovať tých pacientov, ktorých plánované operácie boli odložené v marci z dôvodu pandémie.



V rámci uvoľňujúcich opatrení umožňujú v žiarskej nemocnici opäť aj prítomnosť sprevádzajúcej osoby počas pôrodu, avšak za prísnych hygienických podmienok. "Aj v tomto prípade platí, že sprevádzajúca osoba by počas uplynulých 14 dní nemala vykazovať symptómy ochorenia COVID-19," dodala Fedáková.



V platnosti naďalej ostáva vstupný filter pacientov pred vstupom do nemocnice a tiež sprísnený hygienicko-epidemiologický režim nemocnice.