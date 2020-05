V nemocnici v Žiari nad Hronom zvýšili hygienický štandard

Žiar nad Hronom 20. mája (TASR) - Žiarska nemocnica, rovnako ako aj ostatné nemocnice patriace do siete Svet zdravia zvýšili pre bezpečnosť pacientov i zdravotníkov hygienický štandard. Každý hospitalizovaný pacient dostane rúško, nájde na izbe dezinfekciu na ruky a priestory zdravotníckych zariadení prejdú počas dňa viacnásobným čistením. TASR o tom za sieť nemocníc informovala Jana Fedáková.



V nemocniciach tiež zaviedli častejšiu dezinfekciou priestorov. Podľa platnej legislatívy sa ambulancie musia dezinfikovať jedenkrát, lôžkové oddelenia dvakrát a intenzivistické pracoviská trikrát denne. Počas pandémie v nemocniciach Svet zdravia nabehli na režim, akoby celá nemocnica bola intenzivistické pracovisko. To znamená, že všetky priestory bez rozdielu sa dezinfikujú tri razy za deň. V nemocniciach tiež zabezpečujú mikrobiologický monitoring prostredia.



V nemocniciach tiež bude ďalej fungovať triáž pacientov. Každému pacientovi, ktorý chce zariadenie navštíviť, pri vstupe do budovy merajú teplotu, kontrolujú nosenie rúška, poskytujú dezinfekciu na ruky a pýtajú sa na otázky o prípadných respiračných syndrómoch. Na základe prvotnej anamnézy potom suspektných pacientov nasmerujú do červenej zóny, ostatní môžu pokračovať na oddelenie, na ktoré plánovali ísť.



Rovnako zvýšená dezinfekcia priestorov platí v poliklinikách ProCare. Tie postupne zároveň prechádzajú na systém takzvanej self triáže, teda svojpomocného smerovania pacienta procesom triáže pomocou inštruktážnych bannerov a navigačných pásov. Zvýšili počty dávkovačov dezinfekčných roztokov v priestoroch polikliník a pacientom tiež poskytujú rúška, ak ich nemajú.