Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 9. september 2025Meniny má Martina
< sekcia Regióny

V Žiari nad Hronom vysadia arboristi viac ako 200 nových rastlín tisu

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR/Henrich Mišovič

Výsadba v parku, ako aj druhové zloženie sú realizované podľa projektovej dokumentácie, ktorú odsúhlasil aj pamiatkový úrad a kopíruje výsadbu v minulosti.

Autor TASR
Žiar nad Hronom 9. septembra (TASR) - V žiarskom Parku Štefana Moysesa vysádzajú v týchto dňoch arboristi viac ako 200 kusov nových rastlín. Marcela Gendiarová z oddelenia starostlivosti o zeleň, ovzdušie a vodu Mestského úradu v Žiari nad Hronom priblížila, že na základe odborného realizačného projektu realizujú obnovu druhého parteru.

„Revitalizáciu robíme z toho dôvodu, že krušpány, ktoré tam boli vysadené, mali chorobu. Tá zlikvidovala celý porast. Máme náhradu - výsadbu z tisu, odroda Hicksii, ktorá je odolná voči všetkým chorobám,“ poznamenala Gendiarová s tým, že pri výsadbe súčasne inštalujú aj kvapkovú závlahu.

Výsadba v parku, ako aj druhové zloženie sú realizované podľa projektovej dokumentácie, ktorú odsúhlasil aj pamiatkový úrad a kopíruje výsadbu v minulosti. Partery sú podľa Gendiarovej súčasťou časti parku s pravidelnou výsadbou, druhú tvorí voľnokrajinárska časť. V tomto roku podľa jej slov revitalizovali dva partery, v budúcom roku majú v pláne obnoviť aj tretí.
.

Neprehliadnite

Sersen ukončil hráčsku kariéru: „Hokej mi viac dal ako zobral“

VIDEO: V Bratislave prebiehala evakuácia pre nález leteckej bomby

Pellegrini v Japonsku rokoval s premiérom Išibom

Pri Drienovci sa zrazili nákladné auto a autobus, hlásia jednu obeť