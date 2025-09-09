< sekcia Regióny
V Žiari nad Hronom vysadia arboristi viac ako 200 nových rastlín tisu
Výsadba v parku, ako aj druhové zloženie sú realizované podľa projektovej dokumentácie, ktorú odsúhlasil aj pamiatkový úrad a kopíruje výsadbu v minulosti.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 9. septembra (TASR) - V žiarskom Parku Štefana Moysesa vysádzajú v týchto dňoch arboristi viac ako 200 kusov nových rastlín. Marcela Gendiarová z oddelenia starostlivosti o zeleň, ovzdušie a vodu Mestského úradu v Žiari nad Hronom priblížila, že na základe odborného realizačného projektu realizujú obnovu druhého parteru.
„Revitalizáciu robíme z toho dôvodu, že krušpány, ktoré tam boli vysadené, mali chorobu. Tá zlikvidovala celý porast. Máme náhradu - výsadbu z tisu, odroda Hicksii, ktorá je odolná voči všetkým chorobám,“ poznamenala Gendiarová s tým, že pri výsadbe súčasne inštalujú aj kvapkovú závlahu.
Výsadba v parku, ako aj druhové zloženie sú realizované podľa projektovej dokumentácie, ktorú odsúhlasil aj pamiatkový úrad a kopíruje výsadbu v minulosti. Partery sú podľa Gendiarovej súčasťou časti parku s pravidelnou výsadbou, druhú tvorí voľnokrajinárska časť. V tomto roku podľa jej slov revitalizovali dva partery, v budúcom roku majú v pláne obnoviť aj tretí.
„Revitalizáciu robíme z toho dôvodu, že krušpány, ktoré tam boli vysadené, mali chorobu. Tá zlikvidovala celý porast. Máme náhradu - výsadbu z tisu, odroda Hicksii, ktorá je odolná voči všetkým chorobám,“ poznamenala Gendiarová s tým, že pri výsadbe súčasne inštalujú aj kvapkovú závlahu.
Výsadba v parku, ako aj druhové zloženie sú realizované podľa projektovej dokumentácie, ktorú odsúhlasil aj pamiatkový úrad a kopíruje výsadbu v minulosti. Partery sú podľa Gendiarovej súčasťou časti parku s pravidelnou výsadbou, druhú tvorí voľnokrajinárska časť. V tomto roku podľa jej slov revitalizovali dva partery, v budúcom roku majú v pláne obnoviť aj tretí.