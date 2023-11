Interiér Mestského kultúrneho centra v Žiari nad Hronom zmodernizujú

Žiar nad Hronom 7. novembra (TASR) - Interiér Mestského kultúrneho centra (MsKC) v Žiari nad Hronom zmodernizujú. V rámci projektu, na ktorý získalo mesto dotáciu vo výške 190.000 eur zo zdrojov Európskej únie, zrekonštruujú WC priestory a zmodernizujú kinotechniku.



Ako mesto informuje na svojej internetovej stránke, so stavebnými prácami na rekonštrukcii sociálnych zariadení začali ešte koncom októbra, dokončené by mali byť do konca tohto roka. Zrekonštruované budú dámske aj pánske toalety na troch poschodiach budovy. K zlepšeniu hygienických štandardov v MsKC prispejú aj dezinfekčné stojany a germicídne žiariče.



V ďalšej etape zmodernizujú kinotechniku, a to zvukovú aj obrazovú časť. "V rámci modernizácie sa napríklad do premietacej časti zaobstará profesionálny zvukový procesor, dvojpásmová pasívna reproduktorová sústava, pasívna basová reproduktorová sústava či dvoj- a štvorkanálové zosilňovače," uvádza samospráva. Kvalitnejší obraz premietaných filmov zabezpečí profesionálny laserový DCI projektor, objektív pre projektor a multimediálny server 4TB.



Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality poskytovaných služieb a zároveň zlepšenie úrovne hygienických štandardov v MsKC. Ako informuje mesto, celkové náklady na projekt sú vo výške 200.000 eur, sumou 10.000 eur prispeje z vlastného rozpočtu.