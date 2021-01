Žiar nad Hronom 7. januára (TASR) – V roku 2020 sa v Žiari nad Hronom narodilo 159 detí, počet obyvateľov mesta dlhodobo klesá. TASR o tom za Mestský úrad (MsÚ) Žiar nad Hronom informovala Erika Rajčanová z oddelenia evidencie obyvateľstva.



„Narodilo sa 159 detí, z toho 72 chlapcov a 87 dievčat,“ uviedla Rajčanová. Chlapcom rodičia dávali najčastejšie mená Adam, Dávid či Jakub, dievčatám zas Eliška a Mia. Za roku 2020 mesto eviduje 170 úmrtí.



Na konci roka mal Žiar nad Hronom 17.746 obyvateľov, podľa Rajčanovej je klesajúci trend počtu obyvateľov dlhodobý. „Ľudia sa sťahujú do dedín a do väčších miest,“ poznamenala Rajčanová s tým, že v minulom roku sa zo Žiaru nad Hronom odsťahovalo 326 ľudí, no prisťahovalo sa len 174.