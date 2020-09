Žiar nad Hronom neregistruje koronavírus na školách

Žiar nad Hronom 28. septembra (TASR) – V okrese Žiar nad Hronom pribudlo od piatka (25. 9.) 12 nových prípadov nákazy koronavírusom. Situácia je však pod kontrolou, vzdelávací proces nemusel byť prerušený na žiadnej škole. Pre TASR aktuálnu situáciu opísala hygienička Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Žiari nad Hronom Eva Striežová.



V Žiari nad Hronom pribudlo v piatok sedem, v sobotu (26. 9.) dva a v nedeľu (27. 9.) tri prípady nákazy novým koronavírusom. V okrese to predstavuje takmer tretinu z 39 všetkých pozitívnych testov od vypuknutia pandémie. „Ide o dohľadané kontakty chorých, nové prípady s trvalým bydliskom a zamestnaním v našom regióne, ale aj sporadické ochorenia s trvalým bydliskom v našom regióne a so zamestnaním mimo našich spádových okresov, kde v ich zamestnaní bolo zaznamenané ochorenie,“ vysvetlila Striežová.



Podľa regionálnej hygieničky nebol doposiaľ u žiakov a učiteľov zaznamenaný žiadny pozitívny prípad nákazy koronavírusom, vzdelávací proces preto nemusel byť nikde v okrese prerušený. Striežová potvrdila, že situáciu denne monitorujú a prijímať prísnejšie opatrenia s výnimkou nemocnice zatiaľ nemuseli.



V nemocnici Svet zdravia v Žiari nad Hronom platí od 12. septembra až do odvolania zákaz návštev na všetkých lôžkových oddeleniach. „V nemocnici prebieha testovanie zamestnancov podľa aktuálnej situácie, celkovo boli pozitívne testovaní už 12 zamestnanci. Z nich už po povinnej karanténe či po opakovanom negatívnom teste sa polovica vracia späť do práce. Pozitívni boli bez príznakov alebo vykazovali len veľmi mierne príznaky ochorenia,“ priblížila Striežová.