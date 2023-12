Vianočné trhy v Žiari nad Hronom budú sprevádzať koncerty aj betlehem

Žiar nad Hronom 12. decembra (TASR) - Námestie Matice slovenskej v Žiari nad Hronom je v týchto dňoch dejiskom vianočných trhov. Okrem predajných stánkov sa môžu obyvatelia a návštevníci mesta tešiť aj na bohatý sprievodný program, ktorý pripravilo mestské kultúrne centrum.



Ako informovalo mesto na svojej internetovej stránke, vianočné trhy potrvajú do 23. decembra. V ôsmich predajných stánkoch, ktoré budú otvorené od 10.00 do 20.00 h, nájdu Žiarčania vianočný tovar i rôzne pochúťky.



Vianočné trhy budú v rámci programu s názvom Žiarivé Vianoce na námestí sprevádzať od 15. do 22. decembra aj podvečerné koncerty i vystúpenia živého betlehema. V stredu 20. decembra bude námestím rozvoniavať kapustnica, uskutoční sa tam súťaž v jej varení.