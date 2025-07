Vlaňajšok bol pre kultúrne centrum v Žiari nad Hronom úspešným rokom

Žiar nad Hronom 7. júla (TASR) - Pre Mestské kultúrne centrum (MsKC) v Žiari nad Hronom bol vlaňajší rok úspešný. Na júnovom rokovaní mestského zastupiteľstva v Žiari nad Hronom to skonštatovala jeho riaditeľka Michaela Hric Pribilincová.



„Mali sme úspešný kultúrny rok, podarili sa nám pekné akcie, ľudia chodili a skončili sme s vyrovnaným hospodárskym výsledkom,“ poznamenala s tým, že zrealizovať sa podarilo aj niektoré menšie investície do zariadenia MsKC.



Vo výstavnej sále podľa jej slov nahradili koberec estetickejšou plávajúcou podlahou, v detskom kútiku zrekonštruovali kuchynku, ktorá sa využíva aj počas akcií konaných v zasadacej sále. „Zakúpili sme nové konferenčné stoličky do hlavnej sály, čím sme zvýšili úroveň našich interiérových podujatí,“ poznamenala.



Činnosť MsKC podporili vlani aj viaceré granty a finančné príspevky. Knižnica získala grant na nákup kníh z Fondu na podporu umenia vo výške 4000 eur, kino Hron získalo z Audiovizuálneho fondu na podporu návštevnosti 1317 eur. Na kultúrne podujatia konané v roku 2024 zase prispela Oblastná organizácia cestovného ruchu Región Gron či viacerí miestni zamestnávatelia.