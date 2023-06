Žiar nad Hronom vyhlásil verejné obstarávanie na ekokemp pod Šášovom

Žiar nad Hronom 21. júna (TASR) - Mesto Žiar nad Hronom vyhlásilo verejné obstarávanie na dodávateľa prác v rámci projektu nového ekokempu v Šášovskom Podhradí. Pri rieke Hron plánuje samospráva vybudovať areál s kempingovými miestami pre stany a karavany i s potrebnou infraštruktúrou. Vyplýva to z oznámenia zverejnenom vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Zámerom mesta je pri rieke Hron v Šášovskom Podhradí vybudovať vodácky ekokemp s lodenicou, ktorý bude v prvej fáze projektu určený pre stany a karavany. V budúcnosti by tam mali pribudnúť aj ubytovacie kapacity v prerobených lodných kontajneroch. Odhadovaná maximálna kapacita kempingu je 102 hostí, z toho 12 miest pre karavany, 23 stanových miest a 20 lôžok v plánovaných kontajneroch. Mesto chce v rámci kempu využívať energiu z obnoviteľných zdrojov, a to prostredníctvom solárnych svietidiel či tepelných čerpadiel a solárnych panelov.



"Ubytovanie bude doplnené o ďalšie služby, recepciu, požičovňu lodí a e-bicyklov, kuchynku pre ubytovaných hostí, bufet a hygienické zariadenia - toalety a sprchy. V rámci areálu bude vybudovaná areálová komunikácia z drveného kameniva pre karavany, návštevníkov a obslužná komunikácia na manipuláciu s požičiavanými loďami. V areáli kempingu sa bude nachádzať desať parkovacích miest pre osobné automobily návštevníkov kempingu," približuje samospráva v opise zákazky.



Myšlienku ekokempu pri rieke Hron predstavilo mesto vlani v máji, projekt sumou 150.000 eur podporil aj Banskobystrický samosprávny kraj. Kemp sa má nachádzať na dlhodobo nevyužívaných mestských pozemkoch v Šášovskom Podhradí, ktorých súčasťou je i niekdajšie futbalové ihrisko. Celková predpokladaná hodnota zákazky predstavuje sumu viac ako 480.000 eur, záujemcovia môžu svoje ponuky predkladať do 19. júla.