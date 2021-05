Vznikajúci domov dôchodcov v Žiari nad Hronom získal dotáciu

Žiar nad Hronom 28. mája (TASR) – Nové zariadenie pre seniorov, ktoré mesto Žiar nad Hronom buduje v priestoroch prístavby biskupského kaštieľa, získalo od Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) dotáciu vo výške 150.000 eur. Samospráva o tom informovala na svojej oficiálnej webstránke.



„O dotáciu z Banskobystrického kraja požiadala nezisková organizácia Domov pri kaštieli ako poskytovateľ sociálnej pobytovej služby, ktorú budú prijímať odkázaní občania v zariadení pre seniorov,“ vysvetlila vedúca odboru starostlivosti o obyvateľa Mestského úradu v Žiari nad Hronom Monika Minárová s tým, že neziskovú organizáciu na účely zariadenia pre seniorov zriadila samospráva ešte v roku 2019.



Finančné prostriedky z dotácie od BBSK sú určené na materiálno-technické vybavenie, a to najmä nábytok, ale i vybavenie výdajne stravy, kuchyne, jedálne či zdravotníckych potrieb a pomôcok pre seniorov.



V rámci nového zariadenia pre seniorov sa aktuálne uskutočňuje kolaudácia budovy, súčasne tiež pokračuje proces registrácie neziskovej organizácie do registra poskytovateľov sociálnych služieb v BBSK. „Ide o proces stále sa vyvíjajúci a bude pokračovať až do 30. augusta tohto roku,“ uviedla Minárová s tým, že prípravy v uplynulých mesiacoch komplikovala aj pandémia nového koronavírusu.



Projekt nového mestského domova dôchodcov v prístavbe biskupského kaštieľa začalo mesto realizovať v roku 2020, samospráva ním reaguje na vysoký dopyt po umiestnení do zariadení pre seniorov zo strany obyvateľov. Zariadenie bude mať kapacitu 40 lôžok a v prípade priaznivého postupu by mohlo prvých klientov prijať už začiatkom roka 2022.