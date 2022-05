Žiar nad Hronom začal s opravou najpoškodenejších ciest a chodníkov

Žiar nad Hronom 6. mája (TASR) – V Žiari nad Hronom odštartovala vo štvrtok (5. 5.) rekonštrukcia najpoškodenejších ciest a chodníkov, mesto na tento účel v rámci rozpočtu vyčlenilo viac ako 360.000 eur. Ako informuje samospráva na svojej webovej stránke, v najbližších týždňoch sa rekonštrukcie dočká celkom osem úsekov.



"Podarilo sa nám získať dodávateľa, ktorý ponúkol cenu o 120.000 eur nižšiu, ako bola predpokladaná hodnota zákazky. To nám dáva predpoklad toho, že zaradíme do plánu a harmonogramu prác ďalšie cesty a chodníky, a to práve v sume 120.000 eur," uviedol primátor mesta Peter Antal.



Zmluvu na rekonštrukciu podpísala samospráva so spoločnosťou Skanska SK, ktorej bolo stavenisko odovzdané ešte koncom apríla. V súlade s časovým harmonogramom práce odštartovali vo štvrtok (5. 5.) opravou chodníka na križovatke Sládkovičovej a Novomeského ulice, v piatok budú pokračovať asfaltovaním cesty a chodníkov na Svitavskej ulici.



Medzi ďalšie úseky, ktoré prejdú v najbližších týždňoch rekonštrukciou, patrí cesta na Ulici Dukelských hrdinov i vozovka vo vnútrobloku medzi ulicami Námestie Matice slovenskej a SNP, kde dôjde aj k oprave parkovísk. Zrekonštruované tiež budú úseky na Záhradnej ulici, ulici Medzi vodami, časť Ulice A. Kmeťa a úsek cesty a chodníka od Svätokrížskeho námestia ku križovatke s ulicou SNP.