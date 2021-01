Základné školy v Žiari nad Hronom ostávajú zatvorené

Žiar nad Hronom 13. januára (TASR) – Kým základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom ostali po prázdninách zatvorené, do materskej školy nastúpilo v pondelok približne 70 detí. TASR o tom informovali vedúci kancelárie primátora mesta Martin Baláž a riaditeľka MŠ Ul. Dr. Janského č. 8 Martina Šimková.



„V rámci mesta sme otvorili štyri elokované pracoviská, v zvyšných troch je prevádzka prerušená,“ potvrdila Šimková. V prieskume MŠ podľa riaditeľky prejavilo záujem o umiestnenie detí do škôlky približne 70 rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu alebo sú súčasťou kritickej infraštruktúry. MŠ s 28 triedami po celom meste navštevuje v bežnom režime 570 detí.



„Základné školy sú tento týždeň zatvorené. Aktuálne sa robí prieskum rodičov z kritickej infraštruktúry, ktorých deti by mohli od budúceho týždňa navštevovať školské kluby. V rámci nich sa bude uskutočňovať aj čiastočné prezenčné vyučovanie,“ potvrdil Baláž. Počet detí, ktoré by sa mohli do škôl vrátiť, podľa jeho slov zatiaľ známy nie je.



Ako podotkol Baláž, samospráva je pripravená na komunitné testovanie v školách. „Testovanie žiakov a zákonných zástupcov je naplánované na koniec budúceho týždňa. Máme dostatok zdravotníkov, administratívnych pracovníkov, ochranných pomôcok aj hygienikmi schválené priestory priamo v školách,“ uviedol Baláž. Dodal však, že rozhodnutie vlády o testovaní v školách a jeho podobe ešte stále nie je definitívne.