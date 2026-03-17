< sekcia Regióny
Zápis do žiarskych základných škôl bude 1. apríla
Autor TASR
Žiar nad Hronom 17. marca (TASR) - Zápis predškolákov do prvých tried základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom sa tento rok uskutoční v stredu 1. apríla. Žiarska samospráva informovala, že zápis na školách bude prebiehať od 9.00 do 18.00 h.
Radnica pripomenula, že zápis sa týka detí narodených od 1. septembra 2019 do 31. augusta 2020 a detí, ktoré v školskom roku 2025/2026 pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.
Zástupkyňa prednostu Mestského úradu v Žiari nad Hronom Adriana Giláňová priblížila, že rodičia môžu podať prihlášku elektronicky prostredníctvom jednotného portálu ministerstva školstva „eprihlasky.iedu.sk“. Ďalšou možnosťou je podanie prihlášky prostredníctvom formulára, ktorý nájdu zákonní zástupcovia na stránke ministerstva školstva. Vytlačený a vyplnený formulár je potrebné priniesť v deň zápisu do školy, ten s pomocou administrátora školy nahrajú do systému „eprihlasky.iedu.sk“.
V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sú tri základné školy, a to Základná škola na Ul. Dr. Janského č. 2, Základná škola Ul. M. R. Štefánika č. 17 a Základná škola Jilemnického ul. č. 2. V rovnaký deň sa zápis do prvého ročníka uskutoční aj na cirkevnej Základnej škole s materskou školou Štefana Moysesa.
