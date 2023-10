Záujem o duálne vzdelávanie na strednej škole v Žiari nad Hronom stúpa

Žiar nad Hronom 19. októbra (TASR) - Záujem o duálne vzdelávanie na Súkromnej strednej odbornej škole technickej (SSOŠT) v Žiari nad Hronom neustále rastie. "Nemáme síce naplnenú kapacitu, ale čo je potešiteľné, z roka na rok nám rastie záujem o odbory a z roka na rok máme viac študentov," uviedol pre TASR Marcel Pecník, riaditeľ združenia Intech, ktoré je zriaďovateľom školy.



Združenie prebralo školu, ktorá bola kedysi hutníckym učilišťom, do svojej zriaďovateľskej pôsobnosti v roku 2008. Odvtedy sa jej podľa Pecníka podarilo urobiť veľký pokrok. "Sme veľmi spokojní v súčasnosti so situáciou, kde sa nám školu podarilo nasmerovať," podotkol s tým, že škola prešla veľkými reformami, budova rozsiahlou rekonštrukciou a investíciami do jej vybavenia.



Pripomenul, že kedysi sa práve pre jej hutnícke zameranie stretávali s rôznymi predsudkami zo strany záujemcov, podľa ktorých boli hutnícke a strojárske odbory "špinavé". "Vôbec to tak nie je. Dnešná výroba v hutníckych a strojárskych firmách alebo tam, kde sa uplatňujú aj absolventi elektrotechniky alebo Technického lýcea, je výroba, ktorá je už vysoko sofistikovaná," zhodnotil.



Duálne vzdelávanie majú žiaci SSOŠT zabezpečené nielen vo firmách patriacich do združenia Intech, ale aj v podnikoch vo Zvolene, Banskej Bystrici, Banskej Štiavnici či Žarnovici. Vďaka dobrej spolupráci školy s firemným sektorom vie podľa Pecníka SSOŠT reagovať na potreby firiem a ponúkať také odbory, ktoré potrebujú.



"Keď povieme, že potrebujeme jednotlivé profesie, škola si to vie naplánovať, vie tie profesie ponúknuť," vysvetlil Pecník s tým, že evidujú takmer 100-percentnú uplatniteľnosť svojich absolventov. Škola je podľa neho dobrým príkladom toho, ako by sa na Slovensku dalo reformovať školstvo. "Naša škola ponúka odbory, ktoré sú požadované trhom práce," dodal.



Ako veľmi dobrú hodnotí spoluprácu s firmami hlavný majster a koordinátor duálneho vzdelávania na škole Ľubomír Kršjak. Priblížil, že väčšina žiakov ostáva po štúdiu pracovať v materských firmách, niektorí zase pokračujú vo vysokoškolskom štúdiu. Škola má podľa jeho slov aktuálne 205 žiakov a štúdium zabezpečuje v jednom trojročnom odbore, niekoľkých štvorročných odboroch ukončených maturitnou skúškou a tiež v Technickom lýceu.



"Všetky odbory už máme v dnešnej dobe v systéme duálneho vzdelávania, čiže firmy môžu so žiakmi uzatvárať učebné zmluvy," priblížil s tým, že v maturitných odboroch chodia žiaci prvých a druhých ročníkov na odborný výcvik do školských dielní, no v treťom a štvrtom ročníku už absolvujú odborný výcvik vo firmách, s ktorými majú uzatvorenú zmluvu. Žiaci Technického lýcea majú v týchto firmách odbornú prax.