Obyvatelia Žiaru nad Hronom môžu podporiť zbierku školských pomôcok
Autor TASR
Žiar nad Hronom 13. augusta (TASR) - Obyvatelia Žiaru nad Hronom môžu podporiť zbierku školských pomôcok, ktorú pre sociálne slabšie rodiny organizuje Žiarske komunitné centrum.
Ako informovala žiarska radnica, zbierka potrvá od 13. do 25. augusta v čase od 7.30 do 15.00 h. Pomôcky môžu darcovia odovzdať v Kancelárii prvého kontaktu na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom.
