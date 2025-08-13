Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Obyvatelia Žiaru nad Hronom môžu podporiť zbierku školských pomôcok

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Darcovia môžu priniesť nové alebo zachovalé školské potreby, a to písacie potreby, školské tašky, fľaše na vodu, športové oblečenie a obuv.

Autor TASR
Žiar nad Hronom 13. augusta (TASR) - Obyvatelia Žiaru nad Hronom môžu podporiť zbierku školských pomôcok, ktorú pre sociálne slabšie rodiny organizuje Žiarske komunitné centrum.

Ako informovala žiarska radnica, zbierka potrvá od 13. do 25. augusta v čase od 7.30 do 15.00 h. Pomôcky môžu darcovia odovzdať v Kancelárii prvého kontaktu na Mestskom úrade v Žiari nad Hronom.

Darcovia môžu priniesť nové alebo zachovalé školské potreby, a to písacie potreby, školské tašky, fľaše na vodu, športové oblečenie a obuv.
