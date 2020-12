Žiarski druhostupniari sa budú naďalej vzdelávať dištančne

Žiar nad Hronom 7. decembra (TASR) – Žiaci druhého stupňa základných škôl v pôsobnosti mesta Žiar nad Hronom sa budú naďalej vzdelávať dištančným spôsobom. Na sociálnej sieti o tom informoval primátor mesta Peter Antal s tým, že samospráva nesúhlasí s aktuálnym spôsobom otvárania škôl.



„Do školy by mohli nastúpiť len tí žiaci, ktorí absolvujú test, a taktiež aspoň jeden z ich rodičov. A tým ostatným, ktorí sa nepretestujú, sme povinní zabezpečiť dištančné vzdelávanie,“ uviedol Antal s tým, že nie je jasné, ako týchto žiakov učiť na diaľku, ak budú učitelia viesť klasické vyučovanie v triedach.







Samospráva vidí riešenie v dvoch možnostiach, a to, aby učitelia vzdelávali dištančne v poobedných hodinách, čo však znamená väčší nápor na učiteľov. Druhou možnosťou je posielať žiakom úlohy domov ako v prípadoch, keď sú počas bežného školského roka chorí.



„Takéto delenie žiakov odmietam, lebo to len prehĺbi rozdiely medzi tými, ktorí vyučovanie absolvujú, a tými, ktorí nie, okrem toho, právo na vzdelanie má byť garantovaná každému,“ vysvetlil Antal.



V základných školách, ktorých zriaďovateľom je, budú preto v decembri pokračovať v dištančnom vzdelávaní. „Verím, že aktuálne podmienky sa čoskoro upravia tak, aby to bolo spravodlivé pre všetky deti a vyučovací proces sa mohol naplno rozbehnúť,“ uviedol Antal.