< sekcia Regióny
Žiar nad Hronom získal na obnovu kaplnky v kaštieli 200.000 eur
Žiarsky kaštieľ, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, prešiel v uplynulom období rozsiahlou obnovou v hodnote 2,5 milióna eur.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 28. mája (TASR) - Po obnove biskupského kaštieľa v Žiari nad Hronom sa rekonštrukcie dočká aj jeden z jeho najvzácnejších priestorov, a to kaplnka. Mesto Žiar nad Hronom získalo na tento účel 200.000 eur z Ministerstva kultúry SR. Informoval o tom žiarsky primátor Peter Antal.
„Kaplnka so zachovanou historickou výzdobou si vyžaduje citlivý reštaurátorský prístup, aby sa jej prinavrátila dôstojnosť, krása aj pôvodný duchovný význam,“ uviedla v tejto súvislosti samospráva. Antal dodal, že po jej obnovení kaplnku opätovne vysvätia a bude využívaná na cirkevné sobáše či komorné duchovné podujatia.
Žiarsky kaštieľ, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, prešiel v uplynulom období rozsiahlou obnovou v hodnote 2,5 milióna eur. Práce zahŕňali obnovu fasád, sanáciu základov proti zemnej vlhkosti, výmenu okien a dverí, zasklenie arkádových otvorov na nádvorí, ako aj návrat replík pôvodných pozlátených drakov na nárožné vežičky. Aktuálne v kaštieli finišujú práce na úprave jeho nádvoria aj predpolia a mesto ho plánuje čoskoro otvoriť aj pre verejnosť.
„Kaplnka so zachovanou historickou výzdobou si vyžaduje citlivý reštaurátorský prístup, aby sa jej prinavrátila dôstojnosť, krása aj pôvodný duchovný význam,“ uviedla v tejto súvislosti samospráva. Antal dodal, že po jej obnovení kaplnku opätovne vysvätia a bude využívaná na cirkevné sobáše či komorné duchovné podujatia.
Žiarsky kaštieľ, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou, prešiel v uplynulom období rozsiahlou obnovou v hodnote 2,5 milióna eur. Práce zahŕňali obnovu fasád, sanáciu základov proti zemnej vlhkosti, výmenu okien a dverí, zasklenie arkádových otvorov na nádvorí, ako aj návrat replík pôvodných pozlátených drakov na nárožné vežičky. Aktuálne v kaštieli finišujú práce na úprave jeho nádvoria aj predpolia a mesto ho plánuje čoskoro otvoriť aj pre verejnosť.