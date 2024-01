Žiar nad Hronom získal zdroje na ďalšie fungovanie občianskych hliadok

Žiar nad Hronom 23. januára (TASR) - Mesto Žiar nad Hronom získalo viac ako 325.000 eur na ďalšie fungovanie miestnej občianskej a preventívnej služby. Podľa hovorcu Martina Baláža tak bude môcť naďalej pokračovať v úspešnom projekte občianskych hliadok, ktoré v meste fungujú už približne jednu dekádu.



"My sme veľmi radi, že sa nám v druhom kole podarilo v tomto roku získať prostriedky na to, aby sa projekt mohol predĺžiť. Najskôr pre nedostatok finančných prostriedkov bol náš projekt uložený do zásobníka projektov, čiže reálne niekoľko mesiacov táto služba nefunguje. Z pôvodného tímu ľudí sme si ponechali len jedného, ktorého financujeme z vlastných zdrojov," uviedol pre TASR Baláž.



Vďaka dotácii bude podľa jeho slov projekt pokračovať ďalších 30 mesiacov, prácu vďaka nemu nájde osem ľudí. "Dotácia bola schválená v plnom rozsahu, ako sme žiadali, čiže sme veľmi radi. Pokrýva mzdy ôsmich členov občianskych hliadok, takisto pracovné pomôcky či oblečenie a podobné veci, ktoré potrebujú na výkon svojej práce na 30 mesiacov," priblížil Baláž.



Občianske hliadky sú podľa Baláža pre mesto prínosom. Tvoria akýsi komunikačný most medzi rómskou komunitou žijúcou v meste a v osade na jeho okraji, hliadky pomáhajú aj mestskej polícii (MsP). "Tvoria akúsi predĺženú ruku MsP, čo sa týka informovanosti, výkonu niektorých základných nariadení ako dodržiavanie poriadku a podobne," podotkol hovorca mesta. Pomáhajú terénnym sociálnym pracovníčkam komunikovať s rómskou komunitou. Takisto pomáhajú usmerňovať dopravu na priechodoch pre chodcov v okolí škôl.