Žiar nad Hronom znížil nájom pozemkov pod zberové textilné kontajnery

Žiar nad Hronom 26. septembra (TASR) - V súvislosti so zavedením povinného zberu textilného odpadu od januára budúceho roka znížila žiarska samospráva poplatok za prenájom pozemkov, na ktorých sú umiestnené kontajnery určené na zber použitého textilu a šatstva.



Ako na septembrovom rokovaní žiarskeho mestského zastupiteľstva uviedol hlavný ekonóm mesta Martin Majerník, od 1. januára budúceho roka sú obce a mestá povinné zabezpečovať aj zber použitého šatstva. Poplatok za tento zber však nie je súčasťou poplatku za odvoz komunálnych odpadov, takisto nie je podľa aktuálnej legislatívnej úpravy súčasťou systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov.



"Mesto muselo na to reagovať a vstúpilo do rokovania so súčasným nájomcom, ktorý likviduje tento odpad," priblížil Majerník. Žiar nad Hronom má v súčasnosti uzatvorenú nájomnú zmluvu na umiestnenie kontajnerov na zber textilu a šatstva so spoločnosťou TextilEco. Za nájom pozemkov hradí mestu ročne sumu 720 eur.



"Výsledkom rokovania je, že sme sa dohodli na uzatvorení a likvidácii tohto odpadu od 1. januára za určitých podmienok a jedna z vecí je, že prenájom priestorov pod kontajnery bude na určité obdobie za jedno euro," dodal Majerník. V súčasnosti je v meste 24 kontajnerov na 24 stanovištiach.



Spoločnosť TextilEco zabezpečuje pre mesto zber, prepravu a následné nakladanie s komunálnym odpadom z textilu a šatstva už od roku 2018. Ako sa uvádza v dôvodovej správe, zber zabezpečuje aj zo zberného dvora. V rámci činnosti zabezpečuje na vlastné náklady aj opravy a údržby zberných nádob, ktoré sú v meste pravidelne poškodzované vandalizmom.