Žiar nad Hronom zverejnil návrh rozpočtu na nasledujúce tri roky
Budúcoročný návrh rozpočtu zahŕňa podľa radnice maximálnu možnú výšku rozpočtových prostriedkov na roky 2026 a 2027.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 6. novembra (TASR) - Žiarska samospráva zverejnila návrh rozpočtu na nasledujúce tri roky. Celkový rozpočet mesta Žiar nad Hronom na rok 2026 je zostavený ako vyrovnaný v celkovom objeme viac ako 48,1 milióna eur. Jeho schválenie bude predmetom rokovania mestského zastupiteľstva, ktoré je naplánované na 21. novembra.
Ako sa uvádza vo zverejnenej úvodnej správe k rozpočtu, pre zákon o dlhovej brzde je viacročný rozpočet mesta na roky 2026 až 2028 zostavený v rovnakej výške pre všetky tri roky. „Rozpočet mesta na rok 2026 zároveň zohľadňuje skutočnosť, že rozpočet na rok 2027 nebude môcť prekročiť výšku rozpočtu predchádzajúceho roka v dôsledku uplatnenia pravidiel dlhovej brzdy,“ uvádza samospráva.
Budúcoročný návrh rozpočtu zahŕňa podľa radnice maximálnu možnú výšku rozpočtových prostriedkov na roky 2026 a 2027. Sú v ňom zapracované všetky dostupné zdroje financovania, vrátane prostriedkov zo štátneho rozpočtu, fondov Európskej únie, účelových dotácií, ako aj zdrojov z úverov zo Štátneho fondu rozvoja bývania a Environmentálneho fondu.
Bežný rozpočet mesta na rok 2026 je zostavený ako prebytkový, pričom prebytok vo výške 230.000 eur je použitý na krytie splátky časti istiny z komerčných úverov. Kapitálový rozpočet je zostavený ako schodkový vo výške 6.888.000 eur. Kapitálové výdavky budú podľa radnice rozpočtovo kryté investičným úverom z komerčnej banky, úverom z Environmentálneho fondu, príjmami z fondov EÚ, štátneho rozpočtu a príjmom z predaja kapitálových aktív. Finančné operácie sú rozpočtované ako prebytkové vo výške 6.658.000 eur.
