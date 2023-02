Žiar nad Hronom zvýšil poplatky v školských zariadeniach i jasliach

Žiar nad Hronom 10. februára (TASR) – Mesto Žiar nad Hronom pristúpilo k zvýšeniu poplatkov v školských zariadeniach, obyvatelia mesta zaplatia viac aj za sociálne služby vrátane detských jaslí. Samospráva zvyšovanie poplatkov vysvetľuje nárastom prevádzkových nákladov i opatreniami vlády, ktoré nepriaznivo zasiahli do rozpočtov miest a obcí. O zvyšovaní poplatkov rozhodlo vo štvrtok (9. 2.) mestské zastupiteľstvo, samospráva o tom informuje na svojej webovej stránke.



Samospráva pristúpila k zvýšeniu mesačných príspevkov v materskej škole, základnej umeleckej škole, školského klubu a centra voľného času a zaviedla tiež niekoľko nových poplatkov, ktoré sa odvíjajú od viacerých faktorov. V prípade centra voľného času poplatok napríklad závisí od toho, či má osoba v meste trvalý pobyt. V materskej škole zas mesto zaviedlo vyšší mesačný poplatok v mesiacoch júl a august. Zmenili sa i platby v školskej jedálni, kde sa pri mesačnom poplatku berie do úvahy vek dieťaťa.



"Zvyšovali sme to tak, aby sme zohľadňovali sociálnu situáciu zákonných zástupcov a prihliadali sme na všetky skutočnosti, ktoré do toho vstupujú. Je však dosť možné, že už v lete nebude dostatočné ani toto zvýšenie," uviedla Adriana Giláňová zo školského úradu. V prípade materskej školy sa napríklad mesačný poplatok zvýšil z doterajších 30 na 35 eur, v mesiacoch júl a august rodičia zaplatia 60 eur mesačne.



Poslanci mesta rozhodli aj o zmenách poplatkov za sociálne služby. V zariadení pre seniorov pri niekdajšom biskupskom kaštieli sa mesačný poplatok zvýši o 31 eur v mesiaci, ktorý má 31 dní. Pre nárast nákladov sa zvyšuje aj mesačný poplatok za detské jasle, a to z doterajších 200 na 300 eur.



Zvyšovanie poplatkov v školských zariadeniach či za sociálne služby samospráva vysvetľuje vyššími prevádzkovými nákladmi i opatreniami vlády, ktoré nepriaznivo zasiahli do rozpočtu mesta.



"V minulom roku bolo zákonom schválené zvýšenie miezd zamestnancom verejnej správy o 17 percent, pedagogickým zamestnancom a odborným zamestnancom v školstve o 22 percent. Mestá a obce však na toto opatrenie nedostali ani euro," skonštatoval primátor mesta Peter Antal s tým, že rozpočty samospráv negatívne ovplyvnilo aj zvýšenie daňového bonusu.