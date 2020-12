Žiar nad Hronom zvýšil poplatky za opatrovateľskú službu

Žiar nad Hronom 11. decembra (TASR) – Mesto Žiar nad Hronom zvýši poplatky za opatrovateľskú službu, poslanci na štvrtkovom (10. 12.) mestskom zastupiteľstve (MsZ) schválili prijatie všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o sociálnych službách. Okrem ekonomických dôvodov ide aj o spôsob, ktorým chce samospráva chrániť opatrovateľskú službu pred jej zneužívaním zo strany niektorých klientov. Pre TASR to potvrdila vedúca odboru starostlivosti o obyvateľa Monika Minárová.



Výška poplatkov za opatrovateľskú službu v Žiari nad Hronom sa za sebaobslužné úkony zvýši o 70 centov na dve eurá na hodinu, poplatok za úkony starostlivosti o domácnosť o 50 centov na tri eurá na hodinu. Podľa materiálu predloženého na zasadnutie MsZ predstavovala doterajšia výška poplatkov približne 23,75 percenta nákladov na opatrovateľskú službu, ktoré v roku 2019 presahovali sumu 335.000 eur.



Podľa Minárovej je zvýšenie poplatkov súčasne aj spôsob, ako opatrovateľskú službu ochrániť pred jej zneužívaním. „Stretávame sa s tým, že odkázaný občan, ktorý teda spĺňa zákonnú podmienku na poskytovanie služby, sa snaží o znižovanie rozsahu hodín poskytovania služby a do zmluvy uvádza, že má záujem len o upratovacie služby v domácnosti,“ vysvetlila Minárová.



Tvrdí, že sa objavujú klienti, ktorí majú záujem len o upratovanie, pretože je lacnejšie, ako keby si to mali zabezpečiť cez komerčnú službu. „Niektorí sa snažia tie úkony smerovať na také činnosti, ktoré zákon ani nepozná. Napríklad upratovanie garáží či vonkajšieho schodiska,“ uviedla Minárová s tým, že podľa jej názoru to nie sú činnosti, ktoré by mala vykonávať domáca opatrovateľská služba.



„Chceme, aby klienti od nás dostávali tú pomoc, za ktorú boli aj posúdení,“ poznamenala Minárová. Tvrdí, že v oblasti opatrovateľských služieb je nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily a v meste evidujú veľký dopyt od klientov, ktorí sú na ňu skutočne odkázaní. Aktuálne má v rámci mesta opatrovateľskú službu zmluvne zabezpečenú 60 klientov.