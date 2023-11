Žiar nad Hronom zvyšovanie daní a poplatkov od budúceho roka neplánuje

Žiar nad Hronom 29. novembra (TASR) - Mesto Žiar nad Hronom v budúcom roku zvyšovanie daní a poplatkov, či poberanie úveru neplánuje. V súvislosti s návrhom mestského rozpočtu na rok 2024, ktorý v stredu prvýkrát predstavili mestským poslancom, o tom na sociálnej sieti informoval žiarsky primátor Peter Antal.



"Považujem za veľký úspech nášho mesta, že sme v dnešnej dobe dokázali pripraviť rozpočet bez toho, aby sme museli zatvárať športoviská, krátiť dotácie športovcom alebo kultúre, robiť škrty v službách občanom," uviedol Antal s tým, že návrh rozpočtu počíta aj s investíciami do majetku mesta.



Ako ďalej informoval, pri zostavovaní návrhu znižovali výdavky, ale s tým, aby to nepocítil občan na kvalite služieb, ktoré mesto poskytuje. Podľa Antala má mesto v rezervnom fonde viac ako 900.000 eur, ktoré si necháva "na horšie časy".



"Samozrejme, vieme si predstaviť rozpočet, v ktorom bude oveľa viac zdrojov na rekonštrukcie a investície. Necitlivými zásahmi štátu sa však samosprávy ocitli v situácii, kedy je veľmi náročné hospodáriť na nulu, tak ako to káže zákon," podotkol Antal.



Rozpočet mesta na rok 2024, ako aj viacročný rozpočet mesta na roky 2024 - 2026 budú žiarski poslanci schvaľovať na decembrovom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré je naplánované na 14. decembra.