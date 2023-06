Policajti zachránili muža z horiaceho objektu bývalej elektrárne

Žiar nad Hronom 26. júna (TASR) - Z horiaceho objektu bývalej vodnej elektrárne v Žiari nad Hronom zachránili policajti v nedeľu (25. 6.) staršieho muža. Pri požiari utrpel popáleniny, pre ktoré ho záchranári letecky transportovali do bratislavskej nemocnice. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.



Požiar bývalej vodnej elektrárne spozorovala policajná hliadka v ranných hodinách. Pri kontrole objektu vo vnútri objavili 66-ročného muža. "Utrpel popáleniny nôh a sám by sa z objektu určite nedostal. Ležal v kovovej vani a ťažko dýchal," priblížila polícia.



Muža i s vaňou vyniesli policajti do bezpečia a do príchodu záchranárov mu poskytli prvú predlekársku pomoc. Zraneného muža neskôr leteckí záchranári transportovali na oddelenie popálenín v bratislavskej nemocnici.