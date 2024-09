Žiar n.Hronom: Obyvateľov čaká niekoľkodňové prerušenie dodávok tepla

Žiar nad Hronom 5. septembra (TASR) - Obyvateľov Žiaru nad Hronom a tiež odberateľov tepla od spoločnosti Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a. s. v priemyselnom areáli čaká niekoľkodňové prerušenie dodávky tepla. Dôvodom je prepojenie novej výmenníkovej stanice na potrubné rozvody, ktoré dopravujú teplo k odberateľom.



Ako TASR informovala manažérka spoločnosti Veronika Hyblerová, prerušenie dodávky tepla je naplánované od 16. do 20. septembra. "V prípade, že to umožnia okolnosti realizácie, pokúsime sa prerušenie dodávky tepla v čo najväčšej možnej miere skrátiť a zabezpečiť jej obnovenie v predstihu s plánovaným ukončením," podotkla v tejto súvislosti.



Spoločnosť Veolia Utilities Žiar nad Hronom, a. s., vyrába a dodáva tepelnú energiu pre odberateľov priemyselného areálu a cez spoločnosť Veolia Energia Žiar nad Hronom, s. r. o., aj pre systém centrálneho zásobovania teplom mesta Žiar nad Hronom. Toto leto spoločnosti sfinalizovali rekonštrukciu tepelnotechnických zariadení.



"Hlavným prínosom rekonštrukcie je združiť výrobu dvoch výmenníkových staníc tak, aby bolo možné prevádzkovať len jednu komplexne zrekonštruovanú výmenníkovú stanicu a zvýšiť tak spoľahlivosť dodávok tepelnej energie pre všetkých odberateľov," ozrejmil manažér oddelenia investičnej prípravy a realizácie Veolia Utilities Žiar nad Hronom Juraj Paššák.



Rekonštrukcia prebieha od roku 2023, pričom najnáročnejším aspektom celej rekonštrukcie bolo podľa jeho slov zvládnuť zrealizovať rozsiahle rekonštrukčné práce počas obmedzeného časového obdobia a to piatich mesiacov.



"Počas realizácie bolo nevyhnutné zrealizovať demontáž pôvodnej výmenníkovej stanice, vyčistenie priestoru, osadenie nových zariadení a inštaláciu nových potrubných oceľových rozvodov. S cieľom ukončiť rekonštrukciu načas je na jej realizáciu nasadené maximálne množstvo pracovníkov, prevažne zváračov, zámočníkov a montérov, ktorí pracujú vo viaczmennej prevádzke," podotkol Paššák.



Pri aktuálnom postupe prác predpokladá, že zrekonštruovaná výmenníková stanica bude pripravená na prevádzku do 15. septembra 2024. Ďalšiu odstávku spoločnosť nepredpokladá.