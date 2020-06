Od začiatku júna otvárajú brány všetky žiarske hvezdárne a planetária

Žiar nad Hronom 1. júna (TASR) – Od začiatku júna otvárajú opätovne pre verejnosť svoje brány všetky súčasti Krajskej hvezdárne a planetária Maximiliána Hella v Žiar nad Hronom. Vzhľadom na dodržiavanie hygienických opatrení však budú prijímať návštevníkov s obmedzenou kapacitou.



"V Žiari nad Hronom, v najmodernejšom planetáriu na Slovensku, budeme prijímať najviac 12 osôb na jedno podujatie respektíve exkurziu. Na vyhlásené podujatia pre verejnosť bude potrebná rezervácia," informoval riaditeľ Krajskej hvezdárne a planetária Tomáš Dobrovodský s tým, že v prípade vyčerpania rezervácií alebo záujmu o iný termín návštevy je možné si dohodnúť individuálnu alebo organizovanú exkurziu.



V pracovných dňoch od 9:00 do 15:00 a sobotu od 10:00 do 17:00 je možné zavítať do Hvezdárne v Banskej Bystrici. "V našom krajskom meste program prebieha v astronomickej pozorovateľni na Vartovke," priblížil Dobrovodský. Večerné pozorovanie je tu možné v piatky od 21:00 do 23:00. V rámci jednej skupiny môžu pracovníci prijať päť osôb.



Návštevníci Hvezdárne v Rimavskej Sobote absolvujú okrem astronomického pozorovania aj prehliadku Astroparku s výkladom odborného pracovníka. Navštíviť ju môžu v pracovných dňoch vždy v časoch o 10:00, 12:00 a 14:00, v prípade záujmu o večerné pozorovanie o 21:45 h. Na jednom pozorovaní sa môže zúčastniť maximálne 12 osôb.



"Pri pozorovaní astronomickou technikou uprednostňujeme nepriamu, projekčnú metódu pozorovania, prípadne zobrazenie objektov prostredníctvom astronomickej kamery na monitore počítača," dodal Dobrovodský a zároveň upozornil, že astronomické pozorovania sa uskutočnia iba v prípade priaznivého počasia.