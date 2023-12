Pôrodnica v Žiari nad Hronom pozastaví svoju činnosť na tri mesiace

Žiar nad Hronom 14. decembra (TASR) - Pre nedostatok personálu pozastaví pôrodnica v Nemocnici Agel Žiar nad Hronom od 15. decembra svoju činnosť na obdobie troch mesiacov. Ako TASR informovala hovorkyňa spoločnosti Agel SK Eva Peterová, starostlivosť o rodičky z regiónu bude kapacitne zabezpečená v nemocniciach vo Zvolene a Leviciach.



"Ak sa podarí získať dostatočný počet kmeňových atestovaných lekárov potrebných na zabezpečenie plynulej prevádzky oddelenia, činnosť pôrodnice bude okamžite obnovená," uviedol predseda predstavenstva Agel a Agel SK Michal Pišoja.



Podľa jeho slov je snahou skupiny Agel zachovať spomínanú pôrodnicu, avšak gynekologicko-pôrodnícke oddelenie žiarskej nemocnice dlhodobo čelí nedostatku kmeňového personálu s potrebnou kvalifikáciou.



Dodal, že chýbajúci personál sa spoločnosti napriek maximálnej a intenzívnej snahe v uplynulom období nepodarilo doplniť. "V záujme poskytovania zdravotnej starostlivosti bez ohrozenia pacientiek sme preto v tejto chvíli nútení dočasne pozastaviť jej činnosť. Počas tohto prechodného obdobia urobíme všetko pre stabilizáciu personálnej situácie," podotkol Pišoja.



Gynekologická ambulancia v nemocnici bude fungovať v nezmenenom režime aj po dočasnom uzavretí pôrodnice. Zároveň bude registrovať budúce mamičky na pôrod v ktorejkoľvek inej pôrodnici, aj v spomínaných nemocniciach v Leviciach a Zvolene. Rodičkám je spoločnosť pripravená pomôcť aj transportom do inej vybranej pôrodnice, aj keď nebude súčasťou skupiny Agel.



Pišoja verí, že prilákať kvalifikovaný personál pomôžu aj plánované investície do nemocnice. Spoločnosť totiž v úvode nového roka plánuje začať s reorganizáciou nemocnice, ktorá bude spojená s investíciou do rekonštrukcie a materiálneho vybavenia s cieľom zvýšiť kvalitu poskytovanej zdravotnej starostlivosti, komfort pre pacientov a vytvoriť lepšie pracovné prostredie pre zamestnancov.