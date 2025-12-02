< sekcia Regióny
V Žiari nad Hronom majú dostatok techniky, na zimu sú pripravení
Žiar n.Hronom: Pre zimnú údržbu majú Technické služby dostatok techniky i posypu
Autor TASR
Žiar nad Hronom 2. decembra (TASR) - Technické služby mesta Žiar nad Hronom majú na zabezpečenie tohtoročnej zimnej údržby dostatok posypového materiálu, techniky aj personálu. Riaditeľ mestskej spoločnosti Igor Rozenberg uviedol, že aj tento rok budú mať obyvatelia mesta k dispozícii linku zimnej údržby, kde môžu nahlásiť problém s neodhrnutou komunikáciou, priechodom pre chodcov či chodníkom.
Ako Rozenberg priblížil, mestská spoločnosť má na zimnú sezónu pripravených približne 180 ton posypového štrku a 25 ton posypovej soli. Zásoby sú podľa jeho slov dostatočné aj v prípade nadpriemerného počasia, pričom v prípade potreby je možné materiál počas zimy priebežne dopĺňať.
Dodal, že spotreba materiálu sa v posledných rokoch výrazne líšila. Snehu často nie je veľa, no čoraz častejšie sa objavuje poľadovica. „Za posledné roky sa spotreba pohybovala v rozmedzí 20 až 50 ton soli a 150 až 300 ton štrku. Všetko závisí od aktuálnych podmienok,“ skonštatoval Rozenberg.
Spoločnosť sa v meste stará o údržbu približne 30 kilometrov ciest a 37 kilometrov chodníkov. Pri starostlivosti o ich zjazdnosť využíva štyri veľké vozidlá na cesty a viacero menších strojov na chodníky.
Zimná údržba sa robí podľa operačného plánu zimnej údržby, ktorý delí údržbu komunikačnej siete do troch stupňov podľa dôležitosti. Rozenberg doplnil, že v prípade kalamitnej situácie prechádzajú pracovníci na nonstop režim tak, aby boli hlavné komunikácie udržiavané priebežne aj počas noci. Problémy so schodnosťou chodníkov a zjazdnosťou ciest môžu obyvatelia nahlásiť na linke zimnej údržby - 0915 317 044.
Ako Rozenberg priblížil, mestská spoločnosť má na zimnú sezónu pripravených približne 180 ton posypového štrku a 25 ton posypovej soli. Zásoby sú podľa jeho slov dostatočné aj v prípade nadpriemerného počasia, pričom v prípade potreby je možné materiál počas zimy priebežne dopĺňať.
Dodal, že spotreba materiálu sa v posledných rokoch výrazne líšila. Snehu často nie je veľa, no čoraz častejšie sa objavuje poľadovica. „Za posledné roky sa spotreba pohybovala v rozmedzí 20 až 50 ton soli a 150 až 300 ton štrku. Všetko závisí od aktuálnych podmienok,“ skonštatoval Rozenberg.
Spoločnosť sa v meste stará o údržbu približne 30 kilometrov ciest a 37 kilometrov chodníkov. Pri starostlivosti o ich zjazdnosť využíva štyri veľké vozidlá na cesty a viacero menších strojov na chodníky.
Zimná údržba sa robí podľa operačného plánu zimnej údržby, ktorý delí údržbu komunikačnej siete do troch stupňov podľa dôležitosti. Rozenberg doplnil, že v prípade kalamitnej situácie prechádzajú pracovníci na nonstop režim tak, aby boli hlavné komunikácie udržiavané priebežne aj počas noci. Problémy so schodnosťou chodníkov a zjazdnosťou ciest môžu obyvatelia nahlásiť na linke zimnej údržby - 0915 317 044.