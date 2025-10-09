< sekcia Regióny
V Žiari nad Hronom stúpajú sťažnosti na neprispôsobivých obyvateľov
Autor TASR
Žiar nad Hronom 9. októbra (TASR) - V Žiari nad Hronom evidujú v uplynulom období zvýšený výskyt sťažností na správanie neprispôsobivých obyvateľov. V lokalite, kde je problém najvypuklejší, prišla samospráva s viacerými opatreniami. Primátor Peter Antal uviedol, že problémy pomáha zvládať nielen mestská polícia (MsP), ale aj súkromná bezpečnostná služba (SBS).
Antal priblížil, že najviac problematickou lokalitou je okolie tzv. Jadranov, bývalého internátu a Základnej školy na Ulici Dr. Janského 2. „Dochádza tu k rôznym incidentom s osobami, ktoré bývajú v týchto objektoch a nevedia sa vmestiť do kože,“ poznamenal primátor s tým, že sa tam stretávali s prípadmi ničenia školského majetku či s ohrozovaním detí a rodičov.
Jeho slová potvrdila aj riaditeľka školy Oľga Berkešová, podľa ktorej títo obyvatelia opakovane ničili oplotenie školy a vhadzovali do areálu odpadky. „Sústreďovali sa pred našou školou, deti sa báli vyjsť, hlavne tie menšie,“ poznamenala.
Situáciu najprv pomáhali zvládať členovia miestnej občianskej a preventívnej služby (MOaPS), no pre opätovný nárast problémov sa mesto rozhodlo kontrolu posilniť. Od začiatku septembra preto zabezpečilo SBS, ktorá tam na poriadok dohliada v popoludňajších hodinách a tiež posilnila v tejto lokalite hliadkovanie MsP. Podľa Antala chce mesto zabezpečiť do tejto lokality samostatnú hliadku MsP, to však pre jej aktuálny personálny stav v súčasnosti nie je možné. SBS tam preto bude podľa jeho slov dovtedy, kým to bude potrebné.
„Reakcia rodičov aj riaditeľky je veľmi pozitívna. Situácia sa už aktivitou MsP, ktorá bola presmerovaná v septembri práve do tohto územia, zlepšila, a mesto robí opatrenia na to, aby vedelo postaviť hliadku v popoludňajších hodinách len v tejto časti mesta,“ skonštatoval Antal.
Náčelník MsP Róbert Šiška poznamenal, že druhú hliadku, ktorá pôsobí v tejto lokalite, sa podarilo postaviť len formou nadčasov. „Inak by sme neboli personálne schopní ju zabezpečiť,“ podotkol s tým, že zbor nemá naplnený personálny stav a aktuálne hľadá nových členov. V lokalite je podľa jeho slov prítomná niekoľkokrát do týždňa, operatívne tak, ako je potrebné. Situáciu MsP monitoruje aj prostredníctvom mestského kamerového systému, ktorý chcú podľa jeho slov rozšíriť o kameru na ubytovni na Ulici Dr. Janského 4.
Antal dodal, že mesto tiež intenzívne komunikuje s osobami, ktoré vlastnia väčšie množstvo bytov v problematických ubytovniach a tlačí na nich, aby si v nich dokázali zabezpečiť poriadok a tiež v ich okolí. Výsledkom je, že vlastníci bytov v bývalom internáte zabezpečili a platia SBS, ktorá tam dohliada na poriadok.
