V Žiari nad Hronom vlani vyprodukovali približne 6600 ton odpadov

Žiar nad Hronom 3. júla (TASR) - V Žiari nad Hronom bolo vlani vyprodukovaných a vyzbieraných celkom približne 6601 ton komunálnych odpadov. Z nich bolo 54 percent uložených na skládku a zvyšných 46 percent vytriedených na zhodnotenie. Vyplýva to zo Správy o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Žiar nad Hronom za rok 2024, ktorou sa žiarski poslanci zaoberali na svojom poslednom rokovaní.



„V roku 2024 bolo vyprodukovaných viac komunálnych odpadov ako predchádzajúce dva roky. Došlo teda k celkovému nárastu, ktorý je porovnateľný s rokom 2021. Napriek tomu však, keď urobíme prepočet produkcie odpadov na jedného obyvateľa, stále sme pod celoslovenským priemerom, ako aj pod priemerom Európskej únie,“ poznamenala v tejto súvislosti na rokovaní mestského zastupiteľstva vedúca odboru životného prostredia a územného plánovania Ivana Martincová.



Dodala, že dôležité sú ukazovatele ako miera vytriedenia, ktorá je na úrovni 46 percent a je mierne rastúca. Naopak, mierne klesajúcu tendenciu má miera skládkovania, ktorá je na úrovni 54 percent.



Primátor Peter Antal v tejto súvislosti poznamenal, že mesto v oblasti separácie odpadu spravilo maximum. „Urobilo sa veľmi veľa vecí, urobili sme stojiská, stále robíme osvetu. Stále sa snažíme odpadom venovať náležitú a dôležitú pozornosť, aby sme mieru separácie zvyšovali, ale asi to už nejde,“ podotkol s tým, že preto mesto pripravuje projekt, v rámci ktorého by došlo k zmene z množstvového objemného na vážiaci systém.



Avizuje, že do stojísk by tak pribudli váhy. „V podstate by každý jeden obyvateľ mesta, alebo teda rodina, byt, platil inú sumu, ako platia všetci ostatní v rámci bytového domu. Mali by sme tak absolútny prehľad, kto koľko odpadu vyprodukoval,“ podotkol Antal s tým, že toto opatrenie môže mať vplyv na zvýšenie miery separácie odpadov.