Turistka utrpela pri páde v Tatrách pomliaždeniny a tržné rany

Počas zostupu smerom do Račkového sedla stratila skupina turistov v hmle orientáciu, zišli zo značeného turistického chodníka a už sa nevedeli dostať späť.

Žiar 24. júna (TASR) – Tržné poranenia a pomliaždeniny utrpela v pondelok pri páde počas túry v Západných Tatrách 71-ročná poľská turistka. Pomáhali jej horskí i leteckí záchranári.



Podľa informácií z oficiálnej webovej stránky horských záchranárov sa žena vybrala z poľskej strany na Klin spolu s dvomi členmi rodiny. Počas zostupu smerom do Račkového sedla stratili v hmle orientáciu, zišli zo značeného turistického chodníka a už sa nevedeli dostať späť. Počas prechodu ťažkým skalnatým terénom 71–ročná turistka spadla a utrpela viaceré tržné poranenia a pomliaždeniny v oblasti hlavy, hornej a dolnej končatiny.







Horskí záchranári požiadali o súčinnosť leteckých záchranárov zo Žiliny. V Žiarskej doline posádka vrtuľníka vysadila lekára a vzala na palubu horského záchranára. Na základe získaných GPS súradníc spoločne smerovali k skupinke Poliakov. Horského záchranára vysadili pri turistoch, ten zranenú ženu ošetril a pripravil na transport. Po evakuovaní z terénu ju v Žiarskej doline odovzdali do starostlivosti lekárovi leteckých záchranárov a vrtuľníkom transportovali do nemocnice v Liptovskom Mikuláši.



Zvyšných dvoch turistov odprevadil horský záchranár na turisticky značený chodník. "Nakoľko boli obaja bez zranení, pokračovali cez Račkovo sedlo späť do Poľska samostatne," uvádza sa na stránke.