< sekcia Regióny
Žiarčania opäť pomohli a na pomoc druhým poputujú stovky eur
Vo štvrtok 18. decembra sa na Námestí Matice slovenskej predával charitatívny Primátorský punč.
Autor TASR
Žiar nad Hronom 19. decembra (TASR) - Súčasťou žiarskych vianočných trhov boli aj tento rok charitatívne akcie, z ktorých výťažok pomôže konkrétnym obyvateľom a združeniam. Prostriedky z nich poputujú mladej žene so zdravotným znevýhodnením, ale aj Únii žien Slovenska. Informovala o tom žiarska samospráva.
Vo štvrtok 18. decembra sa na Námestí Matice slovenskej predával charitatívny Primátorský punč. Počas akcie sa vyzbieralo celkom 632 eur. Tieto prostriedky odovzdá primátor Peter Antal mladej žene so zdravotným znevýhodnením, s oslabeným zrakom a hybnosťou.
Charitatívne zameranie mala aj stredajšia (17. 12.) súťaž vo varení kapustnice. V rámci nej si prihlásené tímy zvolili účel, na ktorý pôjdu vyzbierané finančné prostriedky z predaja kapustnice. Tím mesta Žiar nad Hronom vyzbieral 256 eur a prostriedky venuje organizácii Únia žien Slovenska.
Vo štvrtok 18. decembra sa na Námestí Matice slovenskej predával charitatívny Primátorský punč. Počas akcie sa vyzbieralo celkom 632 eur. Tieto prostriedky odovzdá primátor Peter Antal mladej žene so zdravotným znevýhodnením, s oslabeným zrakom a hybnosťou.
Charitatívne zameranie mala aj stredajšia (17. 12.) súťaž vo varení kapustnice. V rámci nej si prihlásené tímy zvolili účel, na ktorý pôjdu vyzbierané finančné prostriedky z predaja kapustnice. Tím mesta Žiar nad Hronom vyzbieral 256 eur a prostriedky venuje organizácii Únia žien Slovenska.